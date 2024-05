Anime: conheça 'Haikyu', a série de vôlei que virou fenômeno mundial

Esse parece ser o melhor momento para entrar no mundo de "Haikyu!!". Com um filme animado chegando nos cinemas na próxima quinta-feira (30), o mangá presente em livrarias e, claro, a série disponível na Netflix e Crunchyroll, Hinata, Kageyama e o time de vôlei do colégio Karasuno tem tudo para conquistar o Brasil de vez. Splash apresenta a história e os bastidores desse sucesso entre os animes de esporte.

Reis da quadra

Logo no começo do anime o público é apresentado a Shoyo Hinata, um garoto baixinho que ama vôlei de paixão. O garoto até consegue formar um time com colegas do ensino fundamental, mas eles perdem feio para o time de um outro colégio, liderado pelo jogador Tobio Kageyama.

Mas Hinatinha não se abala com qualquer coisa. O jovem ingressa no colégio Karasuno para o ensino médio já visando entrar no time de vôlei, mas ao chegar na quadra descobre que tem outro novato no time: seu nêmesis Tobio Kageyama!

Partida de vôlei em "Haikyu!!" Imagem: Reproduçãi/Production IG

Como se percebe, em "Haikyu!!" vamos acompanhar um típico shonen de esporte, com todos os clichês do gênero. O espectador conhecerá um time composto por pessoas de talentos distintos e personalidades diferentes, verá o treino duro de Hinata buscando uma posição em um time com tão bons jogadores e, claro, acompanhará um embate de rivalidades entre Kageyama e Hinata. Ou será que não?

Na verdade, logo no começo de "Haikyu!!" os dois parecem se acertar, ainda que aos trancos e barrancos. Como dois opostos que se atraem, Kageyama e Hinata se completam como jogadores de vôlei, apostando em suas habilidades e -por que não?- em seus instintos na quadra. E em sucessivas batalhas nas quadras vemos o time do colégio Karasuno conquistando espaço não só no vôlei como também no coração dos fãs aqui fora.

Sucesso no Japão e no Brasil

Criada por Haruichi Furudate, "Haikyu!!" ocupou um espaço muito importante na revista "Shonen Jump". O almanaque é conhecido por sempre emplacar obras esportivas de muito sucesso, passando por "Ring ni Kakero" (boxe), "Captain Tsubasa" (futebol), "Slam Dunk" (basquete), "Eyeshield 21" (futebol americano) e outras grandes obras que não só vendiam muitos volumes como também popularizavam esportes entre os jovens do Japão.

Não é exagero dizer que "Captain Tsubasa" (ou "Super Campeões", como ficou conhecido no Brasil) ajudou a promover o futebol entre os adolescentes, a ponto de jogadores da Copa de 2002 terem influência da obra. "Slam Dunk" seguiu o mesmo caminho e fez com que o Japão se interessasse por basquete.

Mangá de "Haikyu!!" Imagem: Divulgação/Editora JBC

"Haikyu!!" começou a ser publicado em fevereiro de 2012 e terminou em 2020, totalizando 45 volumes encadernados. O sucesso de Hinata e seus companheiros de time rendeu inúmeras reimpressões, edições extras e recentemente a obra foi até escolhida pela editora Shueisha para ganhar uma nova versão no serviço Jump Toon, uma tentativa de competir com a popularização dos quadrinhos sul-coreanos.

Mas parte do sucesso se deve à adaptação para televisão. O anime começou a ser exibido no Japão em 2014, feito pelo estúdio Production I.G (o mesmo de de "Kaiju No. 8"), e teve um retorno excelente de repercussão, venda de quadrinhos e também de penduricalhos. Tanto que foram produzidos inúmeros episódios extras em formato OVA e longa-metragens para cinema resumindo conteúdo da série televisiva.

Mesmo com o sucesso, a saga final da história acabou não sendo lançada em formato série de TV, e sim em dois filmes diretamente para cinema. O primeiro longa, "Haikyuu!! The Dumpster Battle", bateu recordes de bilheteria em seu país de origem e chega agora no fim de maio aos cinemas brasileiros. Ao menos esse êxito todo serviu para tirar o gosto amargo da exibição da quarta temporada, "Haikyu!! To The Top", que teve a produção afetada pela pandemia de Covid-19.

E "Haikyu!!" é sucesso por onde passa, inclusive no Brasil. Em informação divulgada pela editora JBC em uma live no perfil Fora do Plástico, foi revelado que o primeiro volume da obra de vôlei vendeu cerca de 100 mil cópias no Brasil, uma tiragem bem elevada. Para se ter uma comparação, uma série como "Tokyo Revengers", também muito popular e com anime exibido atualmente, vendeu 70 mil cópias de seu primeiro volume no Brasil.

Personagens de "Haikyu!!" Imagem: Reprodução/Production IG

Além do carisma dos personagens e da qualidade do desenrolar da história, um dos principais pontos que podem explicar o sucesso no nosso país é o quão próximos somos do vôlei. Temos equipes masculinas e femininas que sempre vão bem em campeonatos, e o Brasil tem jogadores icônicos e aclamados.

O próprio mangá reforça o quão importante o Brasil é nessa modalidade, sempre citando jogadores famosos do nosso país. E não podemos deixar de citar que no arco final Hinata vem ao Brasil treinar e o Rio de Janeiro é representado de uma forma nunca antes vista.

Se procura um anime esportivo para torcer como se estivesse vendo uma partida no SporTV, "Haikyu!!" é a pedida certa. Caso queira uma série com personagens adoráveis, divertidos e que trazem aquele conforto, "Haikyu!!" também é a opção. Mas se quer vibrar acompanhado de uma plateia igualmente fã, aí o jeito é ir ao cinema ver "Haikyuu!! The Dumpster Battle".

Onde assistir?

"Haikyu!!" está disponível completo pela Crunchyroll, e as primeiras temporadas estão na Netflix. Até o momento, apenas as duas primeiras temporadas têm dublagem em português.

O longa-metragem "Haikyuu!! The Dumpster Battle" será lançado no dia 30 de maio nos cinemas brasileiros, em cópias dubladas e legendadas.

Caso queira ler a obra, a editora JBC está lançando o mangá no Brasil em um formato juntando dois volumes em um.