Tô bonitinho: banda de 'Acorda Pedrinho' cria novo 'surto' do Tiktok

Lembra da banda do "Acorda Pedrinho"? Eles voltaram a hitar, agora com uma nova tendência no TikTok e Instagram. Uma nova música, chamada "to bem" — assim, em caixa baixa mesmo —, viralizou e é a nova trilha sonora para as pessoas se gravarem enquanto se arrumam para sair.

A canção está no álbum "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)", que foi lançado no dia 10 de maio.

Ah, cê reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho. Já vesti não sei o que e botei meu cabelinho. De frente, tô bonitinho. De lado, tô bonitinho!

Trecho da música 'to bem' da banda Jovem Dionísio

Nos vídeos, os usuários se mostram montando looks. A letra ajuda no objetivo - além de dar uma boa chance para aquela biscoitada nos stories.

Pets também são "alvo". Outros usuários das redes aproveitam a oportunidade para brincar com diferentes visuais nos seus animais de estimação.

Já são mais de 80 mil vídeos utilizando a música no TikTok. No Instagram, o trecho já foi utilizado em mais de 180 mil Reels e até a publicação desta reportagem estava no 7º lugar dos áudios mais populares da plataforma.

Essa não é a primeira vez que Jovem Dionísio gruda na cabeça dos ouvintes. "Acorda Pedrinho" ganhou destaque nas redes sociais em 2022. Em dezembro do ano passado, o homem que inspirou a música morreu aos 65 anos em Curitiba.

Criada em 2019, a Jovem Dionisio é formada por cinco integrantes: Ber Pasquli, Gustavo Karam, Ber Hey e os irmãos Gabriel "Mendão" e Rafael "Fufo".