Taty defende Lizi e questiona Hadad na Grande Conquista: 'Foi arrogante'

Taty Pink conversou com Hadad na madrugada de hoje (29) sobre a discussão que ele teve com Lizi em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Taty Pink perguntou sobre a suposta discussão entre Hadad e Lizi. "A gente não discutiu", negou Hadad. "Falei: 'é sério que você tá falando isso? Comprando pauta dos outros, usando isso para poder me apontar?".

Hadad disse que, após essa fala, deixou o quarto e não falou mais com Lizi. "Não houve discussão, ela só ficou falando, repetindo", acrescentou Fernando.

Em seguida, Hadad deu mais detalhes da briga. "É uma pessoa que independente da afinidade que tenho, sempre discordei em todos os pontos de jogo aqui dentro. Ela vinha com informações que não me cabiam estar no meio, e eu falava: 'Não concordo, não faço parte disso. Tô fora".

Taty, por sua vez, disse ter achado Hadad "arrogante" e afirmou que ele deveria ter chamado Lizi para conversar fora da casa. "Da forma que foi, até fiquei meio constrangida, pelo fato de ver vocês sempre juntos e conversando", afirmou.

