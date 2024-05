Raul joga outro homem nos braços de Dalila para assumir seu filho biológico

Nos próximos capítulos da reprise de "Alma Gêmea" (Globo), Raul (Luigi Barricelli) busca outro homem para assumir seu filho com Dalila (Fernanda Machado).

O que vai acontecer

Mesmo contrariada, a gestante é convencida por Cristina (Flávia Alessandra) a se casar com outro homem. Dalila está decepcionada com o amante e com medo de ser mãe solo, por isso aceita fazer parte do plano.

A primeira pessoa pensada pela vilã é Ivan (Thiago Luciano). Ele concorda em se casar com a filha de Divina (Neusa Maria Faro) por dinheiro.

No encontro com Ivan, Dalila muda de ideia. A funcionária da floricultura acha o motorista muito grosso e não aceita o acordo para se casar com ele.

Desesperado, Raul sai em busca de um novo pretendente para sua amante. O ex-marido de Olívia (Drica Moraes) pergunta para Roberval (Rodrigo Phavanello) se ele aceita o casamento arranjado.

Roberval e Dalila acabam se casando. O barbeiro se apaixona de verdade e assume Ritinha, a filha biológica de Raul.

No final de "Alma Gêmea", Dalila e Roberval terão um final feliz. Dalila aceita as investidas do marido, que acaba descobrindo que é herdeiro de um rico fazendeiro.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.