Playlist: 14 músicas para se preparar para show de Mariah Carey no RiR

Enquanto Mariah Carey não chega, ouça a seleção de Splash com músicas da cantora norte-americana para se preparar para os shows dela em São Paulo e no Rock in Rio, em setembro.

"Vision of Love" (1990)

"Always Be My Baby" (1995)

"Butterfly" (1997)

"Heartbreaker" (feat. Jay-Z) (1999)

"Lead The Way" (2001)

"Subtle Invitation" (2002)

"We Belong Together" (2005)

"Touch My Body" (2008)

"Obsessed" (2009)

"Beautiful" (2014)

"With You" (2018)