Manu Gavassi conta que já sofreu stalking: 'Me apavoro com as mensagens'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (29), a cantora e atriz Manu Gavassi revela que já sofreu stalking, que tem evitado a superexposição em sua carreira e também fala sobre o começo de seu relacionamento com o noivo, Jullio Reis.

A cantora fala sobre stalking e as mensagens que recebe. "Se você olhar bem na internet, todos têm. Eu não olho bem na internet, porque quando olho me apavoro com as mensagens de pessoas idealizando vidas comigo. É tipo: 'Que delicia nossa viagem pra Paris'."

No ao vivo não, tenho histórico de boas abordagens. Mas por escrito é terrível. Manu Gavassi

Manu também conta como começou o relacionamento com o noivo, Jullio Reis. "A gente trocou mensagens, mas na época eu estava sem celular, daí a gente trocou e-mails. Ele mandou e-mail e a gente começou a trocar longos e-mails. Foi uma sensação familiar."

Parecia que ele conhecia minha alma. Manu Gavassi

A cantora conta ainda como começou sua carreira muito nova e como lida com a exposição à mídia. "Algumas coisas que eu queria lá atrás, entendo que [hoje] não me façam mais tão feliz. Acho que o lance da hiperexposição. Eu dei 10 passos pra trás na exposição que eu tinha."

O "Desculpa Alguma Coisa" vai ao ar às quartas, às 20h, no Canal UOL, no YouTube de Universa e em plataformas de áudio.