Maitê Proença conta sobre compra de vibrador em sex shop: 'Não ia dar!'

Maitê Proença, 66, contou sobre uma compra errada de um vibrador ao entrar em uma loja de sex shop. A atriz confessou que não ia dar para usar aquele item.

O que aconteceu

A atriz falou da inesperada ida a um sex shop no programa Que História É Essa, Porchat? (GNT) desta terça-feira (28). Ela afirmou que não costuma frequentar as lojas no Brasil, pois sente vergonha. No entanto, em uma viagem ao exterior, anos atrás, ela foi em uma grande loja.

"Tinha de tudo! Bonecas infláveis, roupa de enfermeira, calcinha rendada com buraquinho no meio... aquilo intimida um pouco, aquela quantidade de coisa", disse.

Em seguida, a atriz falou do equívoco na compra do vibrador. "Eu me entusiasmei por um. Deu match! Peguei, comprei aquele negócio. O cara botou dentro da caixa, levei pro Brasil e nem abri, fiquei com medo da alfândega", afirmou ela.

Quando eu cheguei em casa que eu abri aquela coisa... sabe, eu sou uma pessoa pequena! Não ia dar! Maitê Proença

Como o item não ia servir para seu uso, ela decidiu abrir mão e passou para a frente. "Era Natal. Embrulhei ele, estava limpinho, pouco uso. [Peguei] papel celofane, botei numa caixa com laço e mandei pra uma amiga minha com um cartão escrito: 'seu peru de Natal!'. Mandei entregar na casa dela".