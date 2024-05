Zé Vaqueiro em Campina e Léo Santana em Caruaru: o São João já começou!

Ainda estamos em maio, mas o São João já começou nas cidades mais conhecidas pelas tradicionais festas de junho.

Splash preparou um guia para você ficar por dentro do que acontece nesta semana, de 29 de maio a 4 de junho. Confira:

Campina Grande (PB)

São João de Campina Grande de 2024 acontecerá de 29 de maio a 30 de junho Imagem: Divulgação

Como chegar?

Avião: capitais como Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo contam com voos direto para o Aeroporto Presidente João Suassuna (CPV), de Campina Grande.

Avião + ônibus: outra opção é voar até o Aeroporto Presidente Castro Pinto (JPA), de João Pessoa, e pegar um ônibus saindo da rodoviária ou alugar um carro para ir até Campina. A viagem dura cerca de 2h.

Pacotes de viagens: é possível contratar um pacote em empresas como a CVC. A viagem de uma semana saindo de São Paulo, com passagens de avião de ida e volta, hospedagem e café da manhã, tem custo em torno de R$ 3 mil por pessoa.

Shows

Flávio José Imagem: Reprodução/Instagram

Passada a viagem, é hora de aproveitar. A festa em Campina começa hoje! O rei do xote Flávio José inaugura a festa no Parque do Povo após ter a apresentação reduzida no ano passado — o que fez o artista lamentar em cima do palco. Não deixe de curtir o show do sanfoneiro, um dos maiores nomes da música nordestina.

A semana ainda vai ser marcada por apresentações de Dorgival Dantas (30 de maio), Wesley Safadão (31 de maio), Xand Avião (1º de junho) e Zé Vaqueiro (2º de junho).

É possível chegar ao Parque do Povo e aos outros polos a pé, com carro alugado, táxi, ou Uber. As agências de viagens receptivas da cidade oferecem pacotes com guias, em ônibus, vans, etc.

Programação de Campina Grande

29 de maio: Flávio José, Alcymar Monteiro, Santanna e Samya Maia

Flávio José, Alcymar Monteiro, Santanna e Samya Maia 30 de maio: Dorgival Dantas, Rey Vaqueiro, Brasas do Forró e Matheus Felipe

Dorgival Dantas, Rey Vaqueiro, Brasas do Forró e Matheus Felipe 31 de maio: Wesley Safadão, Eric Land, Vitor Fernandes e Nathan Vinicius

Wesley Safadão, Eric Land, Vitor Fernandes e Nathan Vinicius 1º de junho: Xand Avião, Toca do Vale, Marcynho Sensação e Karkará

Xand Avião, Toca do Vale, Marcynho Sensação e Karkará 2 de junho: Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha e Bonde do Brasil

Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha e Bonde do Brasil 4 de junho: Padre Fábio de Melo e Elson Júnior

O que e onde comer?

Tanta festa com certeza vai resultar em muita fome. A gastronomia paraibana é vasta: arroz de leite, carne de sol, tapioca com manteiga de garrafa, cuscuz com nata, farofa d'água, pirão de queijo, pamonha, canjica e milho cozido são opções da culinária local.

A Av. Manuel Tavares é um centro gastronômico com diversos restaurantes para todos os gostos e bolsos.

A Vila do Artesão, outra opção, tem uma pequena praça de alimentação com comida simples, para quem quer comer, beber e forrozar. Além da pequena praça de alimentação, possui 77 lojas com peças em couro, madeira e palha, para quem quiser levar um artesanato de lembrança.

Caruaru (PE)

São João de Caruaru (PE) Imagem: Sérgio Figueirêdo - 10.jun.22/Folhapress

Como chegar?

Avião + ônibus: o Aeroporto Oscar Laranjeira (CAU), de Caruaru, só vai receber voos com escala do Recife a partir de 10 de junho. Por isso, a melhor opção por enquanto é ir até a capital pernambucana e, de lá, pegar um ônibus saindo da rodoviária ou alugar um carro para Caruaru. A viagem dura cerca de 2h30.

Shows

Léo Santana Imagem: Victor Mascarenhas/UOL

Carlinhos Brown abre a festa no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. A noite ainda conta com apresentações de Flávio José e Mano Walter.

O destaque fica com o domingo (2 de junho). A noite começa com muito forró com Cavaleiros do Forró e Limão com Mel. Quando os pés já estiverem doendo do arrasta pé, Priscila Senna chega com o brega do Recife para fazer os corações sofrerem. Léo Santana fecha a noite ao som de muito pagodão baiano. É um fim de semana para não colocar defeito.

É possível chegar ao Parque do Povo e aos outros polos a pé, com carro alugado, táxi, ou Uber. As agências de viagens receptivas da cidade oferecem pacotes com guias, em ônibus, vans, etc.

Programação de Caruaru

Pátio de Eventos Luiz Gonzaga

1° de junho: Carlinhos Brown, Orquestra de Pífanos de Caruaru, Flávio José, Jorge de Altinho e Mano Walter

Carlinhos Brown, Orquestra de Pífanos de Caruaru, Flávio José, Jorge de Altinho e Mano Walter 2 de junho: Cavaleiros do Forró, Limão com Mel, Priscila Senna e Léo Santana

Polo Alto do Moura

2 de junho: Forró Quentão, Adelmário Coelho e Geraldinho Lins

O que e onde comer

Não saia de Caruaru sem provar a carne de sol com macaxeira e, de sobremesa, experimentar o bolo de rolo. Outros pratos típicos são a buchada de bode, mungunzá e a pamonha.

O principal endereço é o polo gastronômico da Feira de Caruaru, localizado no entorno da Feira de Artesanato. O espaço tem seis restaurantes, comandados por nomes conhecidos da culinária local mais famosa de Pernambuco: Tia Bia, Sueli, Mãe Beata, São José, Heleno e Tia Guida.

Para entrar no clima

Conheça Zé Vaqueiro: o cantor se apresenta em Campina em 2 de junho. A Splash, ele falou sobre a preparação para a maratona de 57 shows e como o São João fez e faz parte de sua vida.

Sempre tinha uma fogueira, um milhozinho para a gente assar e comer. Tinha quadrilha, as quadrilhas competiam, aquela coisa toda bonita. O pessoal ensaiava o ano inteiro para chegar nesse momento. Aí reunia a cidade inteira para olhar. Depois tinha festa e todo mundo se distribuía na cidade. E ia até de manhã.

Zé Vaqueiro

Zé Vaqueiro Imagem: Rafael Aroeira/Divulgação

Ouça as playlists das festas de Campina Grande e Caruaru!