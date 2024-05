Gretchen rebate críticas no dia seu aniversário: 'Amarga e infeliz'

Gretchen faz 65 anos nesta quarta-feira (29), mas nem no dia de celebração a dançarina deixou de receber críticas sobre a aparência e as suas danças. Por essa razão, ela decidiu não ficar calada e rebateu vários comentários negativos.

O que aconteceu

Tudo começou quando a dançarina publicou um vídeo dançando para comemorar o seu aniversário. "Bom dia. Essa música me representa, Alceu Valença", escreveu ela, que soltava uns passos ao som de "Morena Tropicana".

No entanto, Gretchen recebeu uma série de críticas sobre o seu corpo e aparência. "A mulher mais feia do Brasil", disse um. "Mas já faz uns dez anos mais ou menos e não sai de 60. Deve ter mais", afirmou outro.

A dançarina não ficou quieta e respondeu os comentários negativos. "Cuidado, gente. Ela diz no perfil dela que cuida da beleza. Deus me livre. Ela não cuida nem da dela. E não estou falando de beleza física", disse ela. Sobre a sua idade, Gretchen também retrucou. "Lamentável. E se tivesse estaria mais orgulhosa ainda de mim. Infeliz".

Ainda sobrou críticas para as danças que ela mostra em seu perfil no Instagram. "Diariamente é só isto que fazem. Dançar?", questionou uma. "Misericórdia", afirmou outra. Mais uma vez, ela respondeu: "Pois é, né. Melhor dançar do que ser amarga e infeliz como você. Danço, sim. Danço sempre e danço muito. Vai se tratar". Para outro comentário, ela comentou: "Pior de tudo é que diz que estuda a bíblia. Devia era praticar, né. Babacão".