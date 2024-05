Gabi Prado diz que engordou 12 kg: 'Traumas por ser magra demais'

Gabi Prado, 37, desabafou sobre as mudanças que seu corpo sofreu após engordar 12 kg.

O que aconteceu

A influenciadora publicou diversas fotos para mostrar o seu antes e depois. "Hoje eu resolvi falar um pouco sobre o meu corpo... eu cheguei a pesar 49 kg em 2020. Estava muito doente, no auge da minha depressão e só conseguia ingerir líquidos por uns dois a três meses. Depois, comecei a comer, mas era muito pouco. Na primeira foto, eu pesava 54 kg e achava que nunca passaria disso, pois tive muitos traumas por ser magra demais."

Gabi disse que contou com o apoio do marido para conseguir ter uma boa relação com a comida. "Engordei mais de 12 kg em um ano e confesso que venho tentando emagrecer alguns quilos, já que perdi 90% do meu guarda-roupa. Passei do 32/34 para o 38/40."

Sempre quis engordar desde muito nova e acredito que, por estar vivendo uma fase mais calma, com o apoio do meu marido, as coisas foram fluindo e eu comecei a comer por vontade e não por obrigação Gabi Prado

Ela ainda pediu para as pessoas pararem de criticá-la e deu um aviso. "Para quem me pede dieta... jamais passaria! Vocês devem buscar ajuda de profissionais para engordar e emagrecer de forma saudável, tá irmãs? Agora uma coisa muito séria: parem de comentar sobre o corpo alheio! É muito feio! Eu venho passando por isso o tempo todo, com milhares de pessoas falando o que querem sobre o meu corpo. É chato, sabe?