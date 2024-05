Esquina da Consolação com a Paulista ganha projeções em homenagem LGBTQIA+

Ao anoitecer nesta quarta (29), a esquina da Paulista com a Consolação entrará no clima da Parada LGBTQIA+ com projeções de obras de arte com as cores do arco-íris nas empenas de alguns prédios.

Empena é a lateral sem janelas de um edifício. Enquanto a maioria das pessoas vê uma parede, artistas enxergam telas. Grafites nas empenas já são uma realidade espalhada por São Paulo há um bom tempo, mas a projeção vai além e dá vida e movimento às obras.

O evento Boulevard das Artes, que vai celebrar a diversidade em apoio à Parada, que acontece domingo (2), é uma concepção da Visualfarm, um estúdio que mistura, arte, design e tecnologia e já deu vida a eventos como Os Mundos de Leonardo da Vinci e o Festival de Luzes —que passou a ser anual em São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro.

O artista escolhido para a homenagem foi MENA, que usa as cores do arco-íris em sua obra e, desde 2020, espalha pela capital paulista desenhos inspirados na geometria sagrada, no xamanismo e em espiritualidades como a hinduísta e a egípcia. MENA diz buscar transformar os espaços com os quais interage.

Visão da esquina da Consolação com a Paulista onde será projetada a obra de MENA Imagem: Ignacio Aronovitch/Divulgação

Quem passar pela movimentada esquina durante a noite poderá se deleitar até domingo com as projeções —com tecnologia de mapping, light design e lasers. As imagens pretendem criar "uma nova perspectiva sobre o espaço urbano e convidar os espectadores a refletir sobre temas como amor, empatia, inspiração, harmonia e orgulho".