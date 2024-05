Bial diz que Lula conseguiu se reeleger graças a entrevista feita com ele

Pedro Bial admitiu se arrepender de ter sugerido que o presidente Lula fala mentiras, mas ressaltou que foi graças a uma entrevista feita por ele que garantiu a reeleição do petista em 2006.

O que aconteceu

Bial se referiu ao fato de ter dito em 2021 que só entrevistaria Lula ao vivo se fosse com um polígrafo, ou seja, detector de mentiras. Em entrevista ao podcast Mamilos, o apresentador explicou que sua fala foi em resposta a uma "provocação" do petista, que havia dito que só concederia entrevista a ele se fosse ao vivo para evitar manipulação na edição.

Eu tava respondendo a uma provocação do Lula. Acho que jamais serei perdoado, por muitos amigos inclusive, por ter insinuado que o Lula mente. Olha só que absurdo, quem diria! [...] Me arrependo de ter dito a coisa do polígrafo, mas foi uma resposta ao que ele me disse, desconfiando da minha edição.

-- Pedro Bial ao Mamilos

Nesse momento, Bial disse que sua entrevista com o petista em 2006, durante o escândalo do mensalão, foi importante para ele se reeleger. Segundo o jornalista, foi essa entrevista que alavancou a popularidade do petista em baixa pelos casos de corrupção da época e, consequentemente, catapultou sua reeleição no pleito presidencial daquele ano.

Ele [Lula] sabe que a entrevista que fiz com ele do mensalão foi o que garantiu a reeleição dele. Ele só subiu a partir daquela entrevista. E foi uma entrevista em que eu fui firme, como todo repórter tem que ser, principalmente quando entrevista um presidente.

-- Pedro Bial ao Mamilos

Pedro Bial entrevistou Lula na Globo em duas ocasiões. A primeira foi em agosto de 2003, ao lado de Gloria Maria, para o Fantástico, no primeiro mandato do petista. A segunda foi em janeiro de 2006, novamente para o Fantástico, com foco para o mensalão.