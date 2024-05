Aline Campos empina o bumbum ao posar de biquíni em praia do Rio

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Aline Campos, 36, empinou o bumbum ao posar de biquíni em praia do Rio de Janeiro e fazer declaração para a cidade carioca.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, a atriz e apresentadora posou para uma série de fotos de biquíni. Nas imagens, ela apareceu com uma roupa de praia marrom e fez poses sensuais.

Deitada no mar e empinando o bumbum. Com os cliques sensuais, foi possível ver a barriga sarada e as pernas torneadas de Aline.

Na legenda, a atriz e apresentadora fez uma declaração para a cidade carioca. Em um dia de sol, em uma praia paradisíaca e com pedras ao redor, ela declarou: "Te amo, Rio".

Nos comentários, Aline foi elogiada pelos cliques na praia. "Aline realmente é uma tela, que obra de arte", disse uma seguidora. "Que corpo escultural, menina", elogiou outra. "Maravilhosa sempre", afirmou mais uma. "Linda e deusa", destacou uma usuária da rede social. "Ariel, é você?", brincou um seguidor em referência a personagem da "A Pequena Sereia".

Aline Campos faz pose sensual em dia de sol Imagem: Reprodução/Instagram