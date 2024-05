Hadad, de Albú e Vinigram estão na 3ª Zona de Risco após Prova da Virada

Vinigram, Hadad e Lucas de Albú estão na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). Antes da Prova da Virada, Cel estava na berlinda

O que aconteceu

Após Cel vencer a Prova da Virada, foi definida oficialmente a terceira Zona de Risco. O participante escapou e colocou Vinigram em seu lugar.

Vinigram, Hadad e Lucas de Albú encaram a opinião do público nesta quinta-feira (30). O menos votado para ficar será eliminado e perderá a chance de ganhar R$ 1 milhão.

Como a Zona de Risco foi formada

Em consenso, os Donos Hideo e Lucas de Albú indicaram Cel direto para a berlinda. O professor explicou que havia cedido.

De Albú foi o Dono mais votado para ir à Zona de Risco. Ele recebeu 10 votos na cabine secreta.

Hadad foi o mais votado pela casa na dinâmica cara a cara. O empresário somou 6 votos.

Cel, Hadad e Lucas de Albú se enfrentaram na Prova da Virada e Cel saiu vitorioso. Após escapar da berlinda, indicou Vinigram para seu lugar.

