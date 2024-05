Rodrigo Simas após se assumir bissexual: 'Cada vez mais me aproprio de mim'

Rodrigo Simas, 32, em entrevista ao Sem Censura (TV Brasil), comentou sobre sua vida após assumir que é bissexual.

O que aconteceu

O ator falou do momento em que contou pela primeira vez ser bissexual. "Quando me perguntaram, eu estava no teatro, entrevista pelo telefone. Sabe quando você já tá com o estômago meio nervosinho? Eu questionava a sexualidade de Hamlet e ela [a repórter] me perguntou da minha vida. Eu sempre respondi da minha liberdade."

Acredito na minha liberdade. Ponto. De você ser o que é, sem rótulos. E é uma defesa também, pra não ter que me rotular. Rodrigo Simas

Simas conta que a repórter ficou nervosa. "Ela gaguejou, ficou nervosa. Depois me agradeceu por falar disso com muita naturalidade."

Rodrigo Simas diz ter se sentido aliviado. "Pra mim foi um [sensação de alívio]. Não mudou nada na minha vida mas ao mesmo tempo mudou porque cada vez eu me aproprio de mim."