Aspen ou NY? Conheça os destinos mais caros dos EUA e prepare os dólares

Aspen, no estado americano do Colorado, é o destino mais caro para turistas em todo o país. Esta é a conclusão de um levantamento realizado pelo site de viagem OptimosTravel e divulgado pela revista Forbes americana no fim de abril.

Badalada, a cidade que serviu até de pano de fundo para o descanso cinematográfico de luxo do magnata Christian Grey na franquia "Cinquenta Tons de Cinza" é, na vida real, uma aposta de altas cifras.

Após uma pesquisa de preços em Aspen, a publicação apontou que um filé de costela Tomahawk com queijo azul e manteiga de tutano sai por US$ 150 (R$ 761,50) no restaurante Steakhouse No. 316, enquanto uma hospedagem na semana do Natal na suíte de luxo do hotel Little Nell custa US$ 2.719 (R$ 13.803) por noite. Isso sem contar o que o visitante pode gastar em uma passadinha nas boutiques Gucci, Prada e Hermès da cidade.

É claro que gastos de viagem dependem — e muito — do perfil e da disposição do viajante em desembolsar valores e contratar serviços mais salgados ou não. Quer viajar em breve para os Estados Unidos de férias? Seja o seu orçamento mais curto ou não, confira os locais mais caros antes de planejar:

1º: Aspen, no Colorado

Aspen, Colorado, Estados Unidos Imagem: Getty Images

Custo médio diário: US$ 761,39 (R$ 3.864,66)

Reduto de esqui e outros esportes na neve favorito dos ricos e famosos, a cidade de Aspen é considerada um dos principais destinos de luxo de todo o país — e não à toa, alcançou o topo da lista. Refeições gourmet saem em média, US$ 100,50 (R$ 510) por dia, segundo o levantamento. Apesar de os custos de transporte serem baixos — US$ 7 ou R$ 35,50 — as inúmeras atrações conseguem encarecer a experiência.

O estudo estimou que uma família de quatro pessoas gaste cerca de US$ 13.691 ou R$ 69.493 em uma semana por lá, com hospedagem, alimentação e passeios inclusos. Claro, dependendo de sua agenda, sempre dá para gastar mais...

2º: Park City, em Utah

Park City, em Utah Imagem: DenisTangneyJr/Getty Images/iStockphoto

Custo diário: US$ 710,08 (R$ 3.604,22)

Park City é outra cidade-resort famosa por suas pistas de esqui e snowboarding, mas também abriga o Festival de Cinema de Sundance, que acontece todos os anos em janeiro. Não à toa, hospedar-se por lá costuma ser bem salgado. O custo médio de alimentação diária é de cerca de US$ 93,75 ou R$ 475,85 por pessoa, enquanto a acomodação sai por US$ 471 (ou R$ 2.390,70) por noite.

A estimativa da Optimos Travel é que uma família de quatro pessoas gaste, pelo menos, US$ 12.632 (R$ 64.117,50) durante uma semana visitando o destino.

3º: Maui, no Havaí

Little Beach em Maui, Havaí Imagem: 7Michael/Getty Images/iStockphoto

Custo diário: US$ 680,24 (R$ 3.452,76)

Maui foi tida como a "epítome do luxo tropical". Favorita de surfistas, já que até competições costumam ser realizadas por lá, a ilha pesa no bolso do turista, especialmente com gastos de alimentação (US$ 112,50 ou R$ 571 por dia) e acomodação (US$ 534,11 ou R$ 2.711 por dia) entre os maiores de todo o país.

Apesar disso, os gastos com transportes e atrações (cerca de US$ 26,63 ou R$ 135 diários) costumam ser mais acessíveis. Suas belas praias valeriam o investimento de US$ 4.762 (R$ 24.171) por uma semana sozinho explorando o paraíso.

4º: Montauk, em Nova York

Montauk, em Nova York Imagem: Newsday LLC/Newsday via Getty Images

Custo diário: US$ 617,65 (R$ 3.135,07)

A charmosa cidade costeira com ares de retiro de luxo a pouco menos de três horas de Nova York é famosa por atrair celebridades para eventos e escapadelas da rotina caótica da Big Apple. Refeições (média de US$ 135 ou R$ 685,25 ao dia para uma pessoa) e acomodações (a US$ 464,22 ou R$ 2.356,30) aqui são os verdadeiros pesos no bolso, já que as entradas para atrações e gastos com outras atividades são mais acessíveis.

Quem visita Montauk sozinho pode esperar gastar, pelo menos, US$ 4.324 (R$ 21.947,75) em uma semana.

5º: Santa Monica, na Califórnia

Santa Monica, na Califórnia Imagem: Joakim-Lloyd-Rabof

Custo diário: US$ 592,62 (R$ 3.008,02)

A cerca de 40 minutos de Los Angeles, Santa Monica combina o luxo hollywoodiano com clima praiano descontraído — especialmente na região de seu famoso píer, onde é possível andar de roda-gigante com vista para o mar. Enquanto refeições e acomodações saem nada baratas, as atrações (US$ 27,33 ou R$ 138,75 ao dia) e deslocamentos costumam ser mais acessíveis, até mesmo aos pontos descolados e instagramáveis.

Uma semana viajando sozinho por lá sai, pelo menos, por US$ 4.148 (R$ 21.057,30), sem levar em consideração as lembrancinhas.

6º: Key West, na Flórida

Duval Street, Key West, Flórida (EUA) Imagem: xbrchx/Getty Images/iStockphoto

Custo diário: US$ 536,67 (R$ 2.724,03)

Destino de praia mais tranquilo e muito instagramável, Key West é uma parada frequente de cruzeiros, mas também atrai quem quer conhecer suas casinhas em tons pastel ou conhecer o endereço onde viveu Ernest Hemingway. Refeições por lá são mais baratas que em outros destinos da lista (cerca de US$ 103,50 ou R$ 525,40 por dia para uma pessoa), mas a hospedagem eleva os gastos.

Atrações e deslocamentos também são mais econômicos. Uma família de quatro pessoas pode gastar, em média, US$ 8.399 ou R$ 42.637,50 por uma semana de relaxamento à beira-mar.

7º: Charleston, na Carolina do Sul

Charleston, na Carolina do Sul (EUA) Imagem: Susanne Neumann/Getty Images/iStockphoto

Custo diário: US$ 535,68 (R$ 2.719)

A charmosa e histórica Charleston, que conta um pedaço da trajetória do sul dos EUA na Guerra de Secessão, cobra caro de seus visitantes — especialmente em bairros badalados como o seu French Quarter. Aqui, tanto refeições quanto acomodações são mais salgadas, mas assim como em Key West ou Santa Monica, as atrações (em média US$ 24,74 ou R$ 125,60 ao dia) não pesam tanto no bolso — há muito o que se ver nas ruas sem custos.

Uma semana por lá custa, em média, US$ 3.750 (R$ 19.037) para quem viaja sozinho. Sempre dá para deixar este orçamento mais pesado, contudo, dependendo de sua programação ou companhias.

8º: Nova York, em Nova York

Nova York, em Nova York Imagem: Barry Neal/Getty Images

Custo diário: US$ 511,74 (R$ 2.597,49)

Apesar de sua reputação de destino caro e badalado, Nova York galgou apenas a oitava posição graças à variedade de públicos a que atende. Mesmo assim, é uma opção para quem planeja bem e poupa antes de embarcar, já que tanto refeições quanto atrações são bem salgadas. Neste último caso, a média foi de cerca de US$ 40,33 (R$ 204,75) por dia, por pessoa.

Para explorar seu canto rico em histórias e vasta gama de opções culturais, um viajante solo desembolsa em média US$ 3.582 (R$ 19.554,70) por semana. Mas quem procura por experiências de luxo certamente as encontra — e por muito mais.

9º: Martha's Vineyard, em Massachusetts

Martha's Vineyard, em Massachusetts, nos EUA Imagem: John Greim/LightRocket via Getty Images

Custo diário: US$ 499,25 (R$ 2.534,09)

Refúgio costeiro tradicional das classes mais altas, Martha's Vineyard é famosa por ser o destino de férias da família Obama, entre outros políticos americanos. Repleta de casas coloniais charmosas, mansões, píer e barcos, a cidade costuma ser cara para quem vem de fora se hospedar. Mas atrações são bem mais em conta do que em Nova York, por exemplo, a uma média de US$ 20 (ou R$ 101,50) por dia.

Uma família de quatro pessoas desembolsa, em média, US$ 8.130 (R$ 41.272) por uma semana percorrendo suas paisagens pitorescas.

10º: Jackson Hole, em Wyoming

Jackson Hole, em Wyoming Imagem: Prisma by Dukas/Universal Images Group via Getty

Custo diário: US$ 489,67 (R$ 2.485,47)

Para quem não conhece, Jackson Hole é um resort montanhoso no coração do vale de mesmo nome, próximo ao Parque Nacional de Grand Teton e a Yellowstone, onde a aparência rústica do interior americano e das Montanhas Rochosas se contrasta com o luxo dos retiros com pistas de esqui. Apesar de ainda caro e com serviço de alto padrão, é uma opção mais acessível para as férias nevadas do que Aspen, por exemplo.

Quem quer economizar pode aproveitar ao máximo as atividades de observação da natureza, geralmente gratuitas ou com baixas taxas. Refeições por lá já são mais salgadas, a US$ 123 (R$ 624,40) em média por dia, por pessoa. Uma família de quatro pessoas pode desembolsar US$ 8.612,30 (R$ 43.720,35) por uma semana no Velho Oeste.