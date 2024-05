Diretor de Moana diz que Disney precisa 'corrigir curso' de agenda política

Nome por trás da direção dos clássicos 'Aladdin', 'A Pequena Sereia' e, mais recentemente, 'Moana', John Musker deu uma opinião polêmica sobre as animações Disney. Para ele, a empresa precisa repensar a forma como insere 'agendas políticas' nos filmes.

O que aconteceu

Musker passou um tempo longe da Disney, após o fracasso de 'Planeta do Tesouro', mas voltou para repaginar as princesas com a criação de Tiana em 'A Princesa e o Sapo'. Em entrevista ao El Pais, o animador avaliou o sucesso da primeira princesa negra com o que tem sido feito em outras produções.

"Não estávamos tentando ser politicamente corretos, embora eu entenda a crítica. Os filmes clássicos da Disney não começavam tentando ter uma mensagem. Eles queriam que você se envolvesse com os personagens, a história e o mundo, e acho que isso ainda é o cerne da questão" , John Musker.

O diretor entende que não seja o caso de excluir essas pautas sociais dos filmes, mas optar por uma construção diferente. "Você deve primeiro criar personagens com os quais simpatize e sejam cativantes. Acho que precisam fazer uma correção de curso, colocando a mensagem em segundo plano, atrás do entretenimento, da história envolvente e dos personagens cativantes", analisou.

Musker ainda falou de como releituras e novas produções podem tentar uma nova roupagem para algo que deu certo, e no processo tirar a essência do que de fato fez ser um sucesso. O diretor exemplificou falando sobre o live-action de 'A Pequena Sereia'.

Eles não destacaram a história de pai e filha, e isso era o coração do filme, de certa forma. E o caranguejo — você poderia observar animais vivos em um zoológico e eles têm mais expressão, como [no live-action de] 'O Rei Leão'. Essa é uma das coisas básicas da Disney, é o apelo. Isso é o que a animação faz de melhor, John Musker.

Fora da equipe do live-action e da sequência de 'Moana', o animador comentou brevemente sobre os projetos: "Espero que façam bem, mas não temos nada a ver com isso". "Se você fizer algo animado, aproveite todas as suas qualidades e imaginação", acrescentou.