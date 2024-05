Nivea Stelmann diz estar 'afastada' de Samara Felippo, mas nega rivalidade

Nivea Stelmann, 50, disse estar "afastada" de Samara Felippo, 45, mas ressaltou que mantém uma conexão com a atriz e negou que tenha havido em algum momento rivalidade entre elas.

O que aconteceu

Stelmann explicou que o afastamento deve-se ao fato de ela morar nos Estados Unidos, enquanto Felippo reside em São Paulo. "Sempre me identifiquei muito com ela, tanto que sou madrinha da Alícia [filha de Samara], a gente sempre teve uma cumplicidade [...] Mas como moro aqui, a gente se vê muito pouco", declarou em entrevista ao Vaca Cast.

Nivea destacou que conversa com Samara por mensagens nas redes sociais e que Felippo já ficou na sua casa quando esteve em Orlando, nos EUA. "Agora a gente está afastada entre aspas porque ela sabe que a hora que ela precisar de mim, ela pega o telefone, manda WhatsApp e eu tô sempre aqui, sempre mandando [mensagem] 'tô aqui', e ela quando precisa liga. A gente tem uma conexão".

Nivea Stelmann e Samara Felippo atuaram juntas na Globo em tramas como "Chocolate com Pimenta". As duas fizeram amizade e Stelmann fez questão de destacar que não existiu rivalidade entre elas por espaço na TV, assim como não havia rivalidade com outras atrizes de sua época, a exemplo de Mariana Ximenes, Deborah Secco e Priscila Fantin.