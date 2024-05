Mari Gonzalez mostra 1ª foto ao lado de Pipo Marques e família do cantor

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Mari Gonzalez, 30, compartilhou nesta terça-feira (28) a primeira foto ao lado de Pipo Marques e a família do cantor.

O que aconteceu

A influenciadora digital exibiu fotos da viagem por Lisboa, em Portugal, ao lado do suposto affair. Em uma delas, ela apareceu pela primeira vez com Pipo.

Na imagem compartilhada por Mari, ela aparece ao lado do rapaz em um restaurante. Os dois também estão na companhia de Bell Marques, Ana Marques, mãe do suposto affair, Rafa Marques, irmão, e Patrícia Guerra, cunhada de Pipo.

O grupo está em viagem pelo país português para shows de Bell Marques. O cantor se apresentou na sexta-feira (24) em Algarve, no sábado (25) em Lisboa e, no Porto, no domingo (26).

Antes, Mari chegou a exibir uma foto ao lado da mãe e da cunhada de Pipo. Durante um passeio pelo país europeu, ela posou ao lado das duas e postou em um story no Instagram. Bell também compartilhou a foto e fez um elogio para as três mulheres.

Os rumores de que Maria estaria vivendo um romance com Pipo aumentaram em abril deste ano, quando eles se hospedaram no mesmo resort em Alagoas.

Mari viveu um relacionamento de oito anos com Jonas Sulzbach, que chegou ao fim em outubro do ano passado. Eles estavam noivos.