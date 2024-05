Maitê Proença tenta vender apartamento milionário: 'É aquele valor'

Maitê Proença, 66, lamentou por ainda não ter conseguido vender o seu apartamento de luxo por R$ 4,3 milhões, no Rio de Janeiro.

Está à venda ainda porque as pessoas querem pagar menos. Ele tem um valor. Se quiserem, é aquele , disse Maitê Proença em entrevista à revista Quem

O que aconteceu

Com 300 metros quadrados, o imóvel fica localizado no edifício Chopin, de frente para a praia de Copacabana e ao lado do hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.

O apartamento foi colocado à venda por R$ 4,9 milhões, em agosto do ano passado, mas teve seu preço reduzido. O condomínio custa mensalmente R$ 2.831,00 e a parcela mensal do IPTU é de R$ 1.359,00.

"É o melhor apartamento que tem no prédio. O mais iluminado, mais claro, mais bem acabado, mais tudo. Então, se quiserem...", disse a atriz.

O apartamento tem vista para o mar, hall de entrada e dois quartos, sendo um uma suíte, segundo descrição da imobiliária responsável pela venda. A propriedade também conta com sala de estar/jantar, sala de TV, banheiro social, copa/cozinha, louceiro, despensa, área de serviço, dependência e banheiro de serviço.

Além de uma vaga de garagem, com quarto para motorista, e a portaria é 24 horas.

