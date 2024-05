Leidy Elin diz que não teve medo do pós-BBB: 'Entrei com a cabeça firme'

Leidy Elin, 26, não teve medo do cancelamento nas redes sociais após participar do BBB 24 — e ser criticada por seu embate com Davi Brito, quem se tornaria campeão do reality global.

O que aconteceu

A ex-BBB marcou presença na área vip do TIM Music Rio, no último final de semana, e conversou com Splash sobre a vida após participar do reality global. Antes da entrevista, ela e o também ex-BBB Luigi foram parados por um fã para tirar foto. "Ela é braba", dizia o homem antes de registrar o momento com o celular.

Quando a gente entra, a gente sabe que pode ser favorito ou não, planta, tem vários protagonistas dentro da casa. Então, não tive esse medo. A gente tem que entrar com a cabeça firme e estar preparado para o que acontecer quando sair. Sou aquela pessoa que está preparada com o pior para se surpreender com o melhor.

Leidy Elin

Ela comemora trabalhos como modelo e frutos colhidos após participação no reality. "Para quem era operadora de caixa e trancista, está ok", diz ela, após ser questionada se dá para "fazer um dinheiro" ao entrar como pipoca e sair do reality sem o prêmio. Após o término do programa, alguns ex-participantes pipocas reclamaram de novo método de contrato da Globo que impossibilitaria trabalhos comerciais.