Kerline Cardoso: Davi Brito é um diamante que ainda precisa ser lapidado

Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso analisaram as palavras de Davi Brito, 21, a Splash UOL sobre a prestação de contas das doações para que ele fosse voluntário no Rio Grande do Sul. "Eu declaro imposto de renda todo ano. Então, não preciso esconder nada de ninguém. Preciso prestar contas à Receita", afirmou o campeão do BBB 24 (Globo).

Kerline Cardoso opina que faltou tato - ou mesmo uma melhor assessoria - a Davi na hora de se explicar sobre a questão. "Ele precisa de alguém, de um time, de uma equipe, que cuide especificamente da comunicação dele. O Davi é muito espontâneo, e ninguém quer que ele perca essa espontaneidade - mas ele poderia ter falado desse caso com outras palavras e de uma outra maneira, até mesmo para acalmar os ânimos do público", analisou, no Central Splash.

Ela entende que Davi ainda tem muito a se lapidar enquanto figura midiática. "Já cobraram, já falaram e ele já sabe o que tem que fazer. Mas a resposta dele não é a resposta que precisa ser dada. Ele pode ser melhor moldado - ou melhor, lapidado. O Davi é um diamante que precisa ser lapidado."

Dieguinho Schueng pensa que a primeira coisa a ser feita por Davi - se é que já não o fez - é abrir mão do apoio profissional de sua irmã, Raquel Brito, 26. "Ela é quem mais o atrapalha. Davi precisa abrir a cabeça e aceitar a ajuda de pessoas de fora para que possa ter seu pós-BBB com um sucesso mais evidente."

Protecionismo a Dona Geni visa 'puxar saco' dos fãs de Jaque

Dieguinho Schueng analisou, na edição desta terça-feira (28) do Central Splash, a forma superprotetora como muitos dos confinados de A Grande Conquista (Record) tem tratado Geni Grohalski, 48.

Dieguinho supõe que tanto melindre possa ser uma estratégia do elenco para não se queimar com o fandom da filha de Geni, Jaquelline Grohalski, 30. "Será que não é só para puxar o saco dos fãs da Jaque que as pessoas [dentro da casa] estão defendendo a dona Geni? Como a dona Geni é filha da campeã de A Fazenda 15, os confinados podem pensar que ela é favorita aqui fora."