Jackeline Petkovic expõe prejuízo por negar ensaio nu: 'Sumi por dois anos'

Jackeline Petkovic, 43, revelou bastidores de sua relação com Eliana, a ex-empresária Marlene Mattos e Silvio Santos.

A estrela do extinto programa 'Fantasia' (SBT) confessou que já recebeu ordens de Silvio Santos para manter cabelos curtos e que saiu prejudicada de um acordo para não precisar posar nua para a revista Playboy. Assista à entrevista completa de Splash no vídeo acima.

O que Jackeline disse em entrevista

Segundo Jacke, as revistas Playboy e Sexy chegaram a fazer um leilão milionário para conseguir que ela estampasse uma das capas. "A Marlene Mattos disse: você assinou aqui, agora você é do meu escritório e você vai fazer. Primeiro foi num boa, eu falei que não ia fazer (...) Começou um bate-boca. Eu falei: já que você está me obrigando, é melhor encerramos aqui", contou.

A decisão de não posar nua fez com que ela desfizesse o contrato com a nova agência da empresária. "Com esse acordo eu fui muito prejudicada porque eu tive que ficar um ano e meio a dois anos sem aparecer", revelou.

Se eu estivesse no lugar dela [Marlene Mattos], eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse no meu escritório uma pessoa com proposta de ganhar R$ 2 milhões, eu também diria para fazer. Quem não quer 20% de R$ 2 milhões?

Jackeline Petkovic sobre Marlene Mattos

Sobre Silvio Santos, Jacke contou que guarda bilhetes do dono do SBT pedindo que ela cortasse o cabelo curto. "Eles me pegavam no camarim e cortavam o cabelo, mas eu tentava dar um golpe. O Silvio gosta [de mostrar] dessa altura do pescoço e a saboneteira, acha que fica mais chique", acrescentou.

Jackeline disse se surpreender com memes do programa Fantasia, mas acredita que o programa seria 'cancelado' nos tempos atuais. Apesar da análise, a apresentadora afirmou que não se sentia objetificada no programa, que comandou aos 16 anos de idade.

Eu era muito menina, eu ia brincar e me divertir. Não tinha malícia. Depende do olhar da pessoa. Quer dizer que usar um shorts e um top é sexy? Não. Muitas vezes não existe essa maldade

Jacke sobre objetificação no Fantasia

Rivalidade com Eliana foi 'criada' por fãs, mas nunca resolvida entre elas. Jackeline confessou que preferiu ignorar a suposta rixa com Eliana, a quem substituiu no comando do 'Bom Dia e Cia' (SBT) em 1998.

Recusa a fazer cena de estupro como atriz. A apresentadora contou ainda sobre sua saída da novela 'Metamorphosis' (Record) por não aceitar fazer algumas exigências para a sua personagem.

Entrevista completa está disponível no player acima e no canal do Youtube de Splash. O quadro especial já conversou com o ex-BBB 10 Dicésar e Chiquinho, ex-assistente de palco da Eliana.