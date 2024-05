Harry nega ir a casamento de amigo para não encontrar William, diz jornal

O príncipe Harry, 39, teria se negado a comparecer ao casamento do duque Hugh Grosvenor, 33, por ressentimento ao destaque que seu irmão William, 41, terá na cerimônia.

O que aconteceu

O marido de Meghan Markle entendeu que o incômodo de estar tão perto de William era maior do que a amizade de infância que tem com o noivo. "A decisão do Harry em não ir ao casamento do velho amigo Hugh Grosvenor acabou sendo inevitável, uma vez que ele concluiu que o irmão estaria lá. O Harry [segundo amigos] com certeza hesitou ao recusar o convite do Hugh para o casamento, mas não suporta a ideia de estar no mesmo ambiente que o irmão, muito menos em um mesmo cômodo", afirmou o escritor Tom Quinn, especialista em realeza britânica, ao jornal Daily Mirror.

O fato de William participar do evento como 'usher' - convidado que recebe os demais antes da chegada dos noivos - também teria pesado na decisão. "O Harry acha que deveria ter sido convidado para ser o 'usher', mas uma vez mais o irmão foi priorizado."

Harry teria, inclusive, a sensação de que William 'roubou' seu melhor amigo, que passou a priorizar o primogênito da mesma forma que o pai deles, Rei Charles, 75. "O Harry odeia a ideia de acabar se distanciando de seu velho amigo. Ele era muito próximo do Hugh Grosvenor, mas ir ao casamento no qual seu irmão será o 'usher' é a história se repetindo da forma mais dolorosa possível."