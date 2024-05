Guimê ganha declaração da namorada: 'Antes de ser amor era oração'

Fernanda Stroschein, namorada de Guimê, se declarou para o cantor ao publicar diversos registros românticos da viagem do casal.

O que aconteceu

O casal está de férias em Pirenópolis, em Goiás, e Fernanda fez uma declaração nas redes sociais. "Antes de ser amor era Oração. Nós acreditamos em um DEUS que une propósitos!"

Nas imagens, o casal aparece se beijando e em momentos de descontração ao lado dos amigos.

Fernanda Stroschein é a primeira namorada de Guimê desde o fim do relacionamento do cantor com Lexa. A empresária é natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e tem 28 anos.