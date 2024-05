Flávia Alessandra sobre continuação de novela e relação com Globo: 'Namoro'

Flávia Alessandra, 49, comentou sobre sua participação em continuação de "Êta Mundo Bom!", seu trabalho em "Alma Gêmea" e seu relacionamento com Otaviano Costa, 51.

O que aconteceu

A atriz falou sobre a possibilidade de reviver a vilã Sandra em "Êta Mundo Bom! 2": "Estamos em um namoro, eu e a Globo, de novo. Vamos ver aí o que sairá. As portas estão abertas por aqui e lá", disse em entrevista ao Play do Globo.

Ela apontou a importância de "Alma Gêmea" em sua carreira: "Foi uma novela muito especial para mim, apesar de toda a trabalheira. Lembro que gravava muito e que não tinha um dia de folga, mas era muito feliz durante todo o processo. O clima era gostoso, a gente tinha uma interação não só entre o elenco, mas com a equipe toda. Nunca fiz outra novela que tivesse essa integração tão grande. É muito bom rever a história com distanciamento, porque o processo para mim quando o trabalho está no ar nunca é fácil. Depois de tantos anos, é simplesmente delicioso, porque não tenho cobrança alguma".

A artista não escondeu a dificuldade de interpretar a vilã na novela: "A gente fazia até 40 sequências por dia, foi uma novela que esticou no ar. Esticou de bloco também. Isso significava mais tempo de novela e, consequentemente, mais cenas. Exigiu muito de mim artisticamente, queria conseguir dar conta de todas as cenas que tinha. Tentei me doar ao máximo dentro do possível que é a loucura de uma novela".

Flávia Alessandra ainda avaliou sua relação com Otaviano Costa, com quem está desde 2006: "A gente brinca que o nosso relacionamento foi humor à primeira vista. Mas, além da leveza, eu acho que precisa ter um item, que é admiração. Ambos os lados precisam admirar o outro em vários setores, profissionalmente, como pai, como amigo...".