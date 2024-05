Família denuncia furto do galo de Matteus e pede ajuda para encontrá-lo

Jubileu, galo de estimação de Matteus Amaral, 26, foi furtado da casa de sua avó, dona Neuza França.

O que aconteceu

Em uma postagem conjunta no Instagram, a avó e a mãe de Matteus, Luciane Amaral, denunciaram o furto. "Na noite de quinta (23) para sexta-feira (24), foi furtado (conforme informações) o galo do Matteus, o Jubileu. Ele estava na residência da vó Neuza, quando do ocorrido."

Elas pediram ajuda para encontrar o animal e ofereceram até uma recompensa a quem trouxer Jubileu de volta. "Pedimos que quem tiver visto ou souber alguma informação entre em contato conosco. Gratifica-se a quem encontrá-lo!"

Nos comentários do post, vários fãs se solidarizaram com o 'drama' da família Amaral. "O nosso Matteus já deve ter chorado, tadinho, atrás do galo dele", lamentou uma internauta. "Ah, não! Tem que achar o galo do meu gaúcho lindo!", protestou outra.