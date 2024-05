De Ivete a festa sexual: a agenda do que fazer na semana da Parada LGBT+ SP

Do UOL, em São Paulo

A semana será agitada em São Paulo com a realização da 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. Além do tradicional evento na avenida Paulista, a cidade sedia uma série de festas voltadas para os membros da comunidade. Confira abaixo a agenda dos próximos dias:

Festas em São Paulo na Parada LGBTQIA+

29 de maio

Euphoria Play + Minhoqueens

Onde: Praça Benedito Calixto, 175

Praça Benedito Calixto, 175 Horário: 23h às 6h

23h às 6h Atrações: A festa faz uma parceria com o bloco de Carnaval Minhoqueens

A festa faz uma parceria com o bloco de Carnaval Minhoqueens Valores: A partir de R$ 20

A partir de R$ 20 Informações: https://www.instagram.com/afestaeuphoria

Bearbie PreParada **

Onde: Blue Space (Rua Brigadeiro Galvão, 723 - Barra Funda)

Blue Space (Rua Brigadeiro Galvão, 723 - Barra Funda) Horário: A partir das 23h

A partir das 23h Atrações: Barbie Plus Size, Guto Corrêa, Leo Vilardi, Tatá Calaça e Tico Malagueta

Barbie Plus Size, Guto Corrêa, Leo Vilardi, Tatá Calaça e Tico Malagueta Valores: A partir de R$ 50

A partir de R$ 50 Informações: https://www.instagram.com/bearbieparty/

https://www.instagram.com/bearbieparty/ ** Esta festa pode ter exibições de sexo explícito e, em alguns casos, permissões para o público ter relações sexuais em áreas reservadas ou no ambiente em geral.

Bigger abrindo o zipper **

Onde: Hey Hey Club (Rua Marquês de Itu, 284 Vila Buarque)

Hey Hey Club (Rua Marquês de Itu, 284 Vila Buarque) Horário: 23h

23h Atrações: DJs Alle Reich, Alberto Ponzo, Earl Oliveira, Gustavo Vianna e Marcelo Almeida, performances com strippers

DJs Alle Reich, Alberto Ponzo, Earl Oliveira, Gustavo Vianna e Marcelo Almeida, performances com strippers Valores: A partir de R$ 80

A partir de R$ 80 Informações: https://www.instagram.com/biggerparty

https://www.instagram.com/biggerparty ** Esta festa pode ter exibições de sexo explícito e, em alguns casos, permissões para o público ter relações sexuais em áreas reservadas ou no ambiente em geral.

30 de maio

Micareta São Paulo

Onde: Arena Pinheiros (Av. Eng. Billings, 2300 - Jaguaré)

Arena Pinheiros (Av. Eng. Billings, 2300 - Jaguaré) Horário: 15h às 8h

15h às 8h Atrações: É o Tchan, Gloria Groove, Dennis, Ivete Sangalo, Solange Almeida e DJs

É o Tchan, Gloria Groove, Dennis, Ivete Sangalo, Solange Almeida e DJs Valores: Ingresso a partir de R$ 130 e passaporte para os dois dias a partir de R$ 220

Ingresso a partir de R$ 130 e passaporte para os dois dias a partir de R$ 220 Informações: https://www.micaretasdasan.com/

Euphoria Open Bar

Onde: Praça Benedito Calixto, 175

Praça Benedito Calixto, 175 Horário: 23h às 6h

23h às 6h Atrações: Apresentação de DJs

Apresentação de DJs Valores: A partir de R$ 20

A partir de R$ 20 Informações: https://www.instagram.com/afestaeuphoria

Soda Pop Party Bear Pride

Onde: Blue Space (Rua Brigadeiro Galvão, 723 - Barra Funda)

Blue Space (Rua Brigadeiro Galvão, 723 - Barra Funda) Horário: 23h às 6h

23h às 6h Atrações: DJs Edu Pietro, Robson e Earl Oliveira

DJs Edu Pietro, Robson e Earl Oliveira Valores: R$ 60

R$ 60 Informações: https://www.instagram.com/sodapopbar/

31 de maio

Treta São Paulo Pride

Onde: OpenBar Club (Rua Henrique Schaumann, 794 Pinheiros)

OpenBar Club (Rua Henrique Schaumann, 794 Pinheiros) Horário: 23h

23h Atrações: Apresentação de DJs

Apresentação de DJs Valores: R$ 25 a R$ 200

R$ 25 a R$ 200 Informações: https://www.instagram.com/tretafesta/

Black Pride

Onde: Vale do Anhagabaú

Vale do Anhagabaú Horário: 23h

23h Atrações: DJs Nat Valverde, Karol Figueiredo, VMC & Zambianco, Luan Poffo e Allison Nunes

DJs Nat Valverde, Karol Figueiredo, VMC & Zambianco, Luan Poffo e Allison Nunes Valores: R$ 160 e R$ 310

R$ 160 e R$ 310 Informações: https://www.instagram.com/festablack.br/

Pride Ursound Hotel **

Onde: Clube Hotel Cambridge (Rua João Adolfo, 126 - Centro)

Clube Hotel Cambridge (Rua João Adolfo, 126 - Centro) Horário: a partir das 23h

a partir das 23h Atrações: DJ Bear & Gorila, Marcos Freitas, Sérjô, Herbert Tonn, Thiago Pereira e Fabrício Portilho

DJ Bear & Gorila, Marcos Freitas, Sérjô, Herbert Tonn, Thiago Pereira e Fabrício Portilho Valores: R$ 50 e R$ 120

R$ 50 e R$ 120 Informações: https://www.instagram.com/ursound_club/

https://www.instagram.com/ursound_club/ ** Esta festa pode ter exibições de sexo explícito e, em alguns casos, permissões para o público ter relações sexuais em áreas reservadas ou no ambiente em geral.

Micareta São Paulo

Onde: Arena Pinheiros (Av. Eng. Billings, 2300 - Jaguaré)

Arena Pinheiros (Av. Eng. Billings, 2300 - Jaguaré) Horário: 15h às 8h

15h às 8h Atrações: Pedro Sampaio, Claudia Leitte, Joelma convida Christian Chávez, Alinne Rosa e DJs

Pedro Sampaio, Claudia Leitte, Joelma convida Christian Chávez, Alinne Rosa e DJs Valores: Ingresso a partir de R$ 130 e passaporte para os dois dias a partir de R$ 220

Ingresso a partir de R$ 130 e passaporte para os dois dias a partir de R$ 220 Informações: https://www.micaretasdasan.com/

Euphoria

Onde: Praça Benedito Calixto, 175

Praça Benedito Calixto, 175 Horário: 23h às 6h

23h às 6h Atrações: Apresentação de DJs

Apresentação de DJs Valores: A partir de R$ 20

A partir de R$ 20 Informações: https://www.instagram.com/afestaeuphoria

VHS Pride

Onde: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 42 Centro Histórico de São Paulo)

Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 42 Centro Histórico de São Paulo) Horário: 23h

23h Atrações: Apresentação de DJs

Apresentação de DJs Valores: R$ 40 e R$ 75

R$ 40 e R$ 75 Informações: https://www.instagram.com/festavhs/

Bearbie Orgulhosa **

Onde: Teia Klub (Av. Henry Ford, 485 - Parque da Mooca)

Teia Klub (Av. Henry Ford, 485 - Parque da Mooca) Horário: A partir das 23h

A partir das 23h Atrações: Bulbasaura, Gui Tintel, Guto Corrêa, Leo Vilardi e Tico Malagueta

Bulbasaura, Gui Tintel, Guto Corrêa, Leo Vilardi e Tico Malagueta Valores: A partir de R$ 40

A partir de R$ 40 Informações: https://www.instagram.com/bearbieparty/

https://www.instagram.com/bearbieparty/ ** Esta festa pode ter exibições de sexo explícito e, em alguns casos, permissões para o público ter relações sexuais em áreas reservadas ou no ambiente em geral.

PopoLândia Drag Festival

Onde: Blue Space (Rua Brigadeiro Galvão, 723 - Barra Funda)

Blue Space (Rua Brigadeiro Galvão, 723 - Barra Funda) Horário: 23h

23h Atrações: Performances das drag queens Silvetty Montilla, Gysella Popovick, Márcia Pantera, Organzza, Hellena Malditta, Dacota Monteiro, Natasha Princess, Morgante, Valenttinni, Thelores, Ginger Moon, Leandra Gitana, Ariella Plin e Magenta. Pocket shows de Melyna Ryos, Kelly Venenora e Manu Vasconcelos. DJs Penelopy Jean, Alyssa Hernandez e Mael Nery.

Performances das drag queens Silvetty Montilla, Gysella Popovick, Márcia Pantera, Organzza, Hellena Malditta, Dacota Monteiro, Natasha Princess, Morgante, Valenttinni, Thelores, Ginger Moon, Leandra Gitana, Ariella Plin e Magenta. Pocket shows de Melyna Ryos, Kelly Venenora e Manu Vasconcelos. DJs Penelopy Jean, Alyssa Hernandez e Mael Nery. Valores: R$ 25 a R$ 50

R$ 25 a R$ 50 Informações: https://www.instagram.com/festapopolandia

Bigger XXXcited **

Onde: High Club (Rua João Rudge, 115 - Casa Verde)

High Club (Rua João Rudge, 115 - Casa Verde) Horário: 23h

23h Atrações: DJs Andres Vergel, Earl Oliveira, Gustavo Vianna, Mauro Mozart, Rafael Barreto, Serge Bear e Yes Flavio. Performances com PornStars e Strippers.

DJs Andres Vergel, Earl Oliveira, Gustavo Vianna, Mauro Mozart, Rafael Barreto, Serge Bear e Yes Flavio. Performances com PornStars e Strippers. Valores: A partir de R$ 80

A partir de R$ 80 Informações: https://www.instagram.com/biggerparty

https://www.instagram.com/biggerparty ** Esta festa pode ter exibições de sexo explícito e, em alguns casos, permissões para o público ter relações sexuais em áreas reservadas ou no ambiente em geral.

1 de junho

19 Anos Ursound Pride **

Onde: Komplexo Tempo + Teia Klub (Av. Henry Ford, 511 - Parque da Mooca)

Komplexo Tempo + Teia Klub (Av. Henry Ford, 511 - Parque da Mooca) Horário: 23h

23h Atrações: DJs Rômulo Pelizzaro, Marcos Freitas, Earl Oliveira, Thiago Pereira, Tico Malagueta e mais.

DJs Rômulo Pelizzaro, Marcos Freitas, Earl Oliveira, Thiago Pereira, Tico Malagueta e mais. Valores: A partir de R$ 50

A partir de R$ 50 Informações: https://www.instagram.com/ursound_club/

https://www.instagram.com/ursound_club/ ** Esta festa pode ter exibições de sexo explícito e, em alguns casos, permissões para o público ter relações sexuais em áreas reservadas ou no ambiente em geral.

Euphoria Summer Edit

Onde: Praça Benedito Calixto, 175

Praça Benedito Calixto, 175 Horário: 23h às 6h

23h às 6h Atrações: Apresentação de DJS

Apresentação de DJS Valores: A partir de R$ 30

A partir de R$ 30 Informações: https://www.instagram.com/afestaeuphoria

Super Kevin Pride **

Onde: Hangar Campo de Marte (Av. Olavo Fontoura, 650)

Hangar Campo de Marte (Av. Olavo Fontoura, 650) Horário: 22h às 6h

22h às 6h Atrações: Jake Shears, Irmãs de Pau, apresentação de DJs e drag queens

Jake Shears, Irmãs de Pau, apresentação de DJs e drag queens Valores: R$ 100 a R$ 120

R$ 100 a R$ 120 Informações: https://www.instagram.com/projetokevin/

https://www.instagram.com/projetokevin/ ** Esta festa pode ter exibições de sexo explícito e, em alguns casos, permissões para o público ter relações sexuais em áreas reservadas ou no ambiente em geral.

Dando Orgulho **

Onde: Teatro Mars (Rua João Passalaqua, 80 - Bela Vista)

Teatro Mars (Rua João Passalaqua, 80 - Bela Vista) Horário: 23h59 às 10h

23h59 às 10h Atrações: Apresentação de DJs

Apresentação de DJs Valores: a partir de R$ 80

a partir de R$ 80 Informações: https://shotgun.live/pt-br/events/01-06-dando-orgulho-2024

https://shotgun.live/pt-br/events/01-06-dando-orgulho-2024 ** Esta festa pode ter exibições de sexo explícito e, em alguns casos, permissões para o público ter relações sexuais em áreas reservadas ou no ambiente em geral.

2 de junho

Bearbie After Pride **

Onde: Augusta Hi-Fi (Rua Augusta, 591 - Consolação)

Augusta Hi-Fi (Rua Augusta, 591 - Consolação) Horário: A partir das 18h

A partir das 18h Atrações: Bulbasaura, Gui Tintel, Guto Corrêa, Leo Vilardi e Tico Malagueta

Bulbasaura, Gui Tintel, Guto Corrêa, Leo Vilardi e Tico Malagueta Valores: R$ 20 e R$ 30

R$ 20 e R$ 30 Informações: https://www.instagram.com/bearbieparty/

https://www.instagram.com/bearbieparty/ ** Esta festa pode ter exibições de sexo explícito e, em alguns casos, permissões para o público ter relações sexuais em áreas reservadas ou no ambiente em geral.

Fresh Pool Party