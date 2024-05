Perdeu de novo? Como encontrar seus fones de ouvido bluetooth

Quando trocamos os fones de ouvido com fio pelos bluetooth, ficou muito mais fácil perdê-los. Felizmente, também ficou mais fácil encontrá-los.

E nem precisa chamar São Longuinho ou dar três pulinhos. Existem funcionalidades nativas dos próprios smartphones ou dos fones, além de aplicativos e até truques, que podem ajudar nesta busca. Confira abaixo como ativar os recursos.

AirPods

Previamente, é necessário ter habilitado o recurso "Buscar com um iPhone, iPad, iPod touch ou Mac" — caso contrário, não será possível usar a funcionalidade de busca. Também é preciso estar logado com seu ID Apple.

Com internet:

Certifique-se que o iOS está atualizado, em seguida, vá até o app "Find my" no seu iPhone;

Prossiga em "Dispositivos";

Selecione "AirPods" na lista; então, será possível visualizar a localização do dispositivo perdido;

Caso deseje ativar um som para ajudar a encontrá-lo, vá na opção "Reproduzir som".

Sem internet:

A rede do app "Buscar" é capaz de encontrar a localização dos AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max, ainda que você não esteja conectado na internet.

Siga o passo a passo abaixo:

Acesse "Ajustes" na tela de configuração do seu iPhone e vá no seu nome;

Continue em "Buscar" e acione essa funcionalidade; em seguida, vá em "Rede do app Buscar";

Galaxys Buds

A aplicação Galaxy Wearable é capaz de achar os seus fones da [Samsung](https://www.uol.com.br/tilt/samsung/) de forma prática. Porém, é preciso que eles estejam com bateria ou próximos; se não, será exibida uma mensagem avisando que os aparelhos estão desligados.

Vá no app Galaxy Wearable no seu celular ou tablet;

Selecione a opção "Localizar os meus fones" e continue em "Iniciar";

Preste atenção em um apito que os seus fones emitirão por cerca de 3 minutos;

Depois de encontrar, vá em "Parar" para o som ser interrompido.

Echo Buds

Antes de perguntar para a Alexa onde estão os seus Echo Buds perdidos, verifique se o app da assistente da Amazon está atualizado.

Apenas diga: "Alexa, encontre meus buds";

Siga as instruções da Alexa para achar os seus fones.

Apps localizadores

Você também pode baixar apps terceiros para fazer o serviço, como o "Localizador de dispositivos para Android ou Wunderfind para iOS. Eles oferecem uma noção se você está perto ou longe dos fones.

Em último caso, um truque

Este "life hack" funciona em qualquer modelo: se o seu fone estiver conectado via bluetooth no celular e com bateria, coloque uma barulhenta para tocar no último volume e tente encontrar o dispositivo.