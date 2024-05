Coala Festival anuncia João Bosco e Sandra de Sá com Hyldon e Tássia Reis

O Coala Festival, um dos mais tradicionais eventos totalmente dedicados à música brasileira, anunciou mais atrações para a edição 2024, que acontece entre 6 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Quem vai tocar

Considerado uma lenda viva da música brasileira, João Bosco foi confirmado para o Coala, no sábado (7/9). Ele se apresenta com o show "5 Décadas em Canções", ao lado de Kiko Freitas (bateria), Ricardo Silveira (guitarra) e Guto Wirtti (baixo). A apresentação especial vai reunir sucessos como "O Mestre-Sala dos Mares", "O Bêbado e a Equilibrista" e "Corsário".

A cantora Sandra de Sá, rainha do soul brasileiro, é outra atração confirmada para a mesma data (7/6). No festival, ela convida Hyldon e Tássia Reis para dividir o palco.

O compositor e cantor Hyldon figura entre os principais nomes do soul music brasileiro. Ao lado de Tim Maia e Cassiano, o cantor recebeu muito destaque durante os anos de 1970, quando lançou "Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha de Sapê)".

Cartazes do Coala Festival que anunciam João Bosco e Sandra de Sá com Hyldon e Tássia Reis Imagem: Divulgação

Já Tássia Reis é um dos nomes que se destaca no cenário do rap atual. Completando 10 anos de carreira, ela celebra suas raízes através do som, com referências que passeiam por disco, house, amapiano, afrobeat, soul, jazz e hip hop.

O trio O Terno vai fazer show da sua turnê de despedida no Coala Festival, em setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

O Coala Festival, que comemora 10 anos, já conta com os seguintes nomes confirmados: 5 a Seco, Xande canta Caetano, Mariana Aydar e Mestrinho e a despedida da banda O Terno. Os ingressos para os três dias do evento estão disponíveis no site da Total Acesso.

