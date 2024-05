Vinigram chama Kaio de 'babaca' e os dois discutem: 'Não olha torto'

Vinigram se irritou por Kaio estar supostamente olhando para ele enquanto comia e o chamou de "babaca" em A Grande Conquista 2 (Record). A dupla teve um bate-boca nesta madrugada depois disso.

O que aconteceu

Na mesa da sala, o cantor disparou: "Babaca. O que está olhando para mim? Por que está olhando torto? Não olha torto". Ele continuou criticando Kaio, chamando-o de mal-educado.

O assessor de Lucas Souza respondeu que ele era o mal-educado. Ainda reclamou que ele não podia olhar, nem fazer nada sem a aprovação do famoso.

Kaio disse que o rival estava mostrando quem era. Vinigram se irritou e questionou, ele salientou que o via nesse momento como mal-educado e tinha perdido a admiração por ele.

Kaio e Vinigram discutem na cozinha



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/RACoRkuWck -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 28, 2024

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o mais odiado após a 2ª eliminação? Resultado parcial Total de 621 votos 17,87% Any Rodrighero 2,25% Brenno Pavarini 1,93% Bruno Cardoso 1,93% Catia Paganote 1,61% Cel 2,58% Dona Geni 3,38% Edlaine Barboza 1,61% Fellipe Villas 2,25% Fernando Sampaio 7,25% Guipa 1,61% Hideo 8,05% João Hadad 1,61% Kaio Perroni 3,22% Liziane Gutierrez 1,77% Lucas de Albú 2,42% Taty Pink 37,04% Vinigram 1,45% Will Rambo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 621 votos

