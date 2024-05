Schueng: Prestação de contas de Davi sobre RS revela falta de transparência

Dieguinho Schueng repercutiu a declaração dada por Davi Brito, 21, ao jornal O Globo, a respeito de como empregou os recursos que recebeu para ser voluntário no Rio Grande do Sul. Ele contou que a primeira parte das doações foi usada para bancar sua viagem até o Estado.

Dieguinho não vê problema no fato de Davi ter aplicado parte dos recursos em sua própria locomoção rumo ao local. "O grande ponto é entender a finalidade do uso. Se ele usou esse dinheiro para ir até o Rio Grande do Sul, usou para ajudar o Estado. Então, acaba sendo algo [dentro do] previsto", analisou ele, no Central Splash.

O apresentador pensa, entretanto, que o campeão do BBB 24 (Globo) errou não deixar clara, desde o primeiro momento, a finalidade dessa primeira parte do dinheiro. "O Davi tinha que ter sido mais transparente. Deveria ter jogado aberto que a primeira leva de pix seria usada para a passagem aérea. Vir [somente] tempos depois e admitir que precisou do recurso para se locomover é um problema de transparência, porque ele não havia dito isso antes."

Para Dieguinho, não obstante, que essa falta de transparência de Davi não implica em algum tipo de apropriação ou uso indevido das doações. "Não vejo como desvio [de recursos]. Desvio seria se ele tivesse comprado um iPhone [ou algo do tipo] com esse dinheiro. É muito grave usar a palavra 'desvio' [nesse contexto]."

Irmã de Davi tem a energia de subcelebridade que o Brasil precisa

Raquel Brito, 23, anunciou que está com a agenda aberta para fazer presença VIP ou publis de marcas de roupa. Dieguinho Schueng, Kerline Cardoso e Érica Mathias, adm do canal Espiadinha, repercutiram o assunto no Central Splash.

Érica defende que a irmã de Davi Brito, 21, tem a energia de subcelebridade de que o Brasil precisa. "Ela tem espontaneidade, não tem papas na língua - discute com fãs do irmão, se posiciona. Tem aproximação com a mídia, está estudando marketing", enumerou a influencer.