Saryne: Inseparáveis no BBB, Alane e Bia se afastam para manter elegância?

Alane e Beatriz, aliadas e muito próximas no BBB 24 (Globo), foram vistas separadas no "São JUão" da Juliette nesse fim de semana.

Segundo Tília, a filha de Dennis DJ, as duas estavam sempre "a 500 metros de distância", o que levantou suspeitas do fim da amizade. "Muita gente já especulava se elas se gostavam de verdade", afirmou Saryne no Central Splash de hoje (27).

Lucas Pasin diz que já esperava que a dupla não seguisse "grudada" após o BBB. "Estão seguindo caminhos afastados", disse.

Saryne afirmou que ainda poderia existir alguma orientação da equipe de Alane sobre esse afastamento, a fim de criar uma imagem de "elegância". "Beatriz tem mais aquela pegada popular, que às vezes pode ser inconveniente", opinou. "É uma especulação minha: será que Alane não quer muito contato para não se prejudicar — já que a Bia até saiu do programa meio assim, com ranço?"

Para Pasin, o pós-BBB de Alane tem sido "mais blasé", com conteúdos certeiros que podem ter "esfriado" a expectativa da Globo em contratá-la. "Ela não está falando tanto sobre ela e a mídia como a Beatriz está", disse.

