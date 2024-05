TV italiana cita Rodrigo Faro em matéria sobre corrupção de cidadania

Rodrigo Faro, 50, foi citado pelo canal italiano RaiNews em uma reportagem sobre um esquema ilegal de obtenção de cidadania italiana.

O que aconteceu

Segundo a reportagem, o apresentador brasileiro teria tentado comprar a cidadania italiana por meio de um esquema de corrupção. Além de Faro e sua mulher, Vera, foram citados o jogador de futebol brasileiro Bruno Duarte, do time português Farense, e outros empresários brasileiros.

Seis pessoas foram presas na cidade de Villaricca na madrugada: dois brasileiros e quatro funcionários públicos. Eles foram acusados de associação criminosa para corrupção e falsificação de documentos públicos.

O esquema supostamente falsificava o reconhecimento de residência na cidade de Vilaricca para obtenção da cidadania italiana. As personalidades brasileiras que supostamente teriam tentado obter a cidadania nunca teriam pisado no local.

Splash tenta contato com Danilo Faro, assessor e irmão do apresentador, e com o jogador Bruno Duarte. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.