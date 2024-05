R$ 5.000 por corrida de 2 minutos: taxista dá golpe em turista e é preso

Um taxista que atuava no aeroporto de Cancún, no México, foi preso por cobrar de um turista um valor referente a R$ 5.000 por uma corrida que durou cerca de dois minutos.

O atleta canadense Xavier Cormier, que foi lesado, fez a denúncia em diversos vídeos no TikTok. Ele contou, em seis posts, tudo o que aconteceu, mostrando cenas reais, já que estava gravando na hora do crime. Um dos vídeos passou de 5 milhões de visualizações na rede.

Cormier precisava sair do terminal 4 e ir para o terminal 3 do Aeroporto Internacional de Cancún. Ele optou por pegar um táxi, julgando que sairia cerca de US$ 5 (cerca de R$ 25) , apesar do local oferecer um transfer gratuito. Ao fim da corrida de dois minutos, o susto: o taxista estava cobrando um valor referente a US$ 1.000 (cerca de R$ 5174). Indignado, Cormier se recusou a pagar.

Sem conseguir o dinheiro que queria, o motorista tentou fugir com as malas do turista ainda dentro do carro. O turista conseguiu entrar no carro novamente, recuperar suas malas e fugir do veículo, mas acabou machucou a sua perna.

O canadense procurou a ajuda de um segurança após o ocorrido. Segundo o site de notícias local "Diário de Yucatán", o turista acredita que ele também tinha envolvimento no golpe, porque foi pouco solícito.

Sem saída, ele chamou a polícia que, ao chegar no aeroporto, prendeu o motorista do táxi. A Procuradoria Geral do Estado fez uma acusação formal por extorsão contra o taxista. Traumatizado, Cormier disse que não voltará ao México nunca mais.