Pré, pós e família: ranking aponta planos móveis de internet mais em conta

Menor preço e mais qualidade é o que boa parte dos donos de celular buscam num plano. Um levantamento feito pelo site MelhorPlano.net com 71 pacotes oferecidos por grandes operadoras no mês de maio mostra as melhores opções de duração mensal.

O que mostra o levantamento

De modo geral, a Claro é a operadora com melhor relação de preço por GB (gigabyte). Os planos família e acima dos 100 GB têm o menor preço médio por gigabyte, seguindo a lógica de quanto mais dados você contratar, maior a chance de ser mais barato.

O levantamento leva em conta o custo-benefício por GB, mas não custa lembrar que cobertura e qualidade da operadora na sua região são importantes. A pesquisa lembra que apesar dos preços mais altos, a Vivo tem a maior média nacional de satisfação, segundo a Pesquisa de Satisfação de 2023, da Anatel, com 7,75. Na sequência, vem a Claro com 7,63 e a TIM com 7,33.

Preço médio por GB

Claro: R$ 2,23 por GB na média

TIM: R$ 2,47 por GB na média

Vivo: R$ 4,01 por GB na média

A análise do MelhorPlano.net ressalta que:

planos da Claro com menor custo por gigabyte são do tipo pós-pago e com franquia de dados acima de 100 GB.

planos da Vivo com menor custo têm entre 60 GB e 100 GB.

planos família da TIM com mais de 100 GB têm melhor custo benefício por GB.

Preços de GB médio por faixa de franquia

Menos de 20 GB

Claro - R$ 2,92

TIM - R$ 3,30

Vivo - R$ 5,21

20 GB a 60 GB

Claro - R$ 2,11

TIM - R$ 2,67

Vivo - R$ 3,59

60 GB a 100 GB

Claro - não tem

TIM - não tem

Vivo - R$ 2,39

Mais de 100 GB

Claro - R$ 1,22

TIM - R$ 1,61

Vivo - R$ 2,77

TIM tem melhor custo-benefício em planos controle e família por GB

Controle

Claro - R$ 2,50

TIM - R$ 1,82

Vivo - R$ 4,72

Família

Claro - não tem

TIM - R$ 1,61

Vivo - R$ 3,07

Pós-pago

Claro - R$ 1,56

TIM - R$ 3,36

Vivo - R$ 2,43

Pré-pago

Claro - R$ 2,51

TIM - R$ 2,75

Vivo - R$ 4,34

Melhores planos custo-benefício por operadora

Claro

Controle: Claro Controle 30GB -- R$ 69,90

Família: Não comercializa

Pós-pago: Claro Pós 300GB -- R$ 309,90

Pré-pago: Claro Flex 35GB -- R$ 59,99

TIM

Controle: TIM Controle Redes Sociais -- R$ 59,99

Família: TIM Black Família 200GB - Você + 3 dependentes + 1 streaming -- R$ 304,99

Pós-pago: TIM Black 95GB -- R$ 139,99

Pré-pago: TIM Beta Lab Até 34GB -- R$ 60,00

Vivo

Controle: Vivo Controle 22GB + Redes Sociais - R$ 60,00

Família: Vivo Pós Família 206GB + 4 dependentes - R$ 512,00

Pós-pago: Vivo Pós Selfie 86GB (Disney+, Netflix ou Premiere) - R$ 160,00

Pré-pago: Vivo Pré 10GB - R$ 30,00

