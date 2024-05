Pintura de Caravaggio, outrora perdida, será exibida no Museu do Prado, na Espanha

MADRI (Reuters) - O Museu do Prado, em Madri, revelou nesta segunda-feira uma pintura do mestre barroco italiano Caravaggio que será exibida ao público pela primeira vez nesta semana, após o que o museu descreveu como uma das maiores descobertas da história da arte.

O traço de "Ecce Homo" (Contemplem o Homem) estava perdido desde o século 19 antes de ressurgir há três anos, quando a pintura, inicialmente atribuída a um pintor espanhol desconhecido, estava prestes a ser vendida na Espanha por uma fração de seu real valor.

Morto aos trinta e poucos anos em 1610 após uma vida turbulenta, Caravaggio era um mestre no uso da técnica de iluminação "claro-escuro" para fazer com que seus temas parecessem ganhar vida.

A representação de Jesus Cristo sofredor com uma coroa de espinhos foi pintada entre 1605 e 1609, pouco antes da morte de Caravaggio, e acredita-se que tenha pertencido ao rei Filipe 4º, da Espanha.

"Agora podemos desfrutar plenamente de todas as nuances, todas as sutilezas, a enorme beleza que Caravaggio expressa por meio de sua versão do Ecce Homo", disse David Garcia Cueto, chefe do departamento de pintura italiana e francesa pré-1800 do Museu do Prado, em Madri.

Seu novo proprietário, um colecionador internacional de arte com sede na Espanha, fechou um acordo com o museu para manter a obra de arte em exibição até outubro -- prazo que pode ser prorrogado, já que a intenção do proprietário é exibi-la permanentemente.

Em 2021, a Espanha bloqueou o leilão da pintura após especialistas sugerirem que ela poderia ter sido obra de Michelangelo Merisi da Caravaggio, e não de um colega desconhecido do espanhol do século 17, José de Ribera.

A professora de história da arte Maria Cristina Terzaghi rastreou a pintura até seus proprietários anteriores, a família do político do século 19 Evaristo Perez de Castro.

