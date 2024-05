Leu ou não leu minha mensagem? O que significam os tiques azuis no WhatsApp

Quantos desentendimentos e cobranças em vão já devem ter ocorrido entre namorados, amigos e parentes por algo tão pequeno (e mal interpretado): os símbolos de "tique" ao lado da mensagem no WhatsApp.

Muita gente pensa que essa marca significa que a mensagem foi lida, quando na verdade indica apenas que ela foi entregue ao celular da pessoa.

Segundo a seção de "Perguntas e respostas" do WhatsApp, as marcas têm três significados:

Um 'tique': mensagem entregue ao servidor

Significa que ela chegou à "central" do WhatsApp. A mensagem ainda não foi entregue ao destinatário.

Dois 'tiques': mensagem entregue ao telefone do outro

Não significa necessariamente que o destinatário leu a mensagem, apenas que ela chegou ao celular dele. Repetindo, de outra forma: o celular pode estar dentro do bolso ou da bolsa, a mensagem está ali no aplicativo, mas a pessoa não leu.

Dois 'tiques' azuis: mensagem lida

Nesse caso, sim, significa que a mensagem foi lida. Mas vale lembrar que essa opção só aparece se tanto você quanto a outra pessoa ativam a opção de "Confirmação de leitura".

Outras indicações mal interpretadas

No alto da tela do chat, o WhatsApp indica o horário em que aquele contato foi visto pela última vez. Muitas pessoas interpretam isso como "ele esteve aqui tal horário e não leu a mensagem que enviei nesse mesmo horário".

O "visto pela última vez", segundo a própria empresa, indica o horário em que o contato saiu do WhatsApp. Se você enviou a mensagem e ela não foi respondida, a pessoa simplesmente pode não ter aberto a tela do seu chat: ela saiu do aplicativo sem ler o que você enviou.

Como desligar isso?

Para desativar o "Visto por último" vá em "Configurações", "Privacidade" e "Visto por último e online" e escolha quem pode ver seu status.

Para retirar os dois tiques, o processo é semelhante: vá em "Configurações", "Privacidade", "Confirmação de leitura" e desative.