Sem ginástica: calma e posições certas garantem transa no banho perfeita

Se a cama parece ser 'mais do mesmo' na hora do sexo e nem o sofá ou a cadeira tem dado conta de animar o momento, que tal investir em uma transa com água?

O segredo é se adequar ao espaço físico do banheiro e ir com calma para que o momento seja prazeroso e nada desconfortável — muito menos inseguro.

Se a ideia é fazer sexo com a ducha ligada, algumas posições se mostram mais apropriadas. Algumas delas são:

Grudadinhos

Serve para qualquer formato de casal. Os dois ficam de frente um para o outro e, depois, um deles deve levantar uma das pernas, contornando o quadril da outra pessoa, que deve segurá-la.

Lagartixa

Quem for penetrar deve ficar por trás, enquanto a outra pessoa pode se apoiar na parede ou no box para ter mais segurança. Casais com estaturas muito diferentes tendem a encontrar um pouco de dificuldade em realizá-la.

Colinho

Casais com diferença de altura se beneficiam. Quem for penetrar deve se sentar no chão, na banheira ou em uma cadeira que possa ser molhada. Com a proposta de "dar colo", a outra pessoa deve se sentar, de frente para o par.

Contra a parede

Um fica de frente para o outro com as mãos espalmadas na parede —o que é ótimo para buscar apoio—, é como se a pessoa "encurralasse" o par, sem deixá-lo escapar.

Ajoelha, bebê

Sexo não é só penetração. Ajoelhar e apostar no sexo oral pode tornar o momento ainda mais quente. Quem for recebê-lo pode levantar uma das pernas e se apoiar na parede, enquanto quem for fazê-lo deve se ajoelhar no chão.

Em vez de ser em pé, também é viável adotar um banquinho para que um dos dois se sente enquanto é estimulado com a boca alheia.

Água pede: lubrificante

Como no chuveiro ou na banheira tem muita água, isso prejudica a lubrificação natural tanto do homem como da mulher, causando desconforto na hora da penetração.

Por isso, é indicado o uso de lubrificantes durante o ato. Mas nada de tentar cumprir a função com cosméticos, como xampu ou sabonete líquido.

Para esquentar o clima

Sexo no banho é bom, mas pode ficar melhor ainda com alguns rituais, como meia-luz no cômodo, uma música sexy e acender velas aromáticas.

Se tiver banheira, vale colocar pétalas de rosas vermelhas dentro da água e ter taças de espumante com morango à mão, para degustar durante o banho.

Sob o chuveiro, a dica é apostar em ervas aromáticas, que podem ser colocadas em saquinhos de tecido e penduradas no aparelho para turbinar o clima.

Cuidados para não estragar o momento

Para que o sexo no banheiro não acabe mal é preciso tomar alguns cuidados. Um deles é usar tapetes de banho no box para evitar escorregões.

Produtos como óleos de banho podem facilitar deslizes e até tombos e devem ser evitados.

Outra dica é respeitar o condicionamento físico e o equilíbrio dos parceiros e não ir além dos limites.

Fontes: Virginia Gaia, sexóloga holística; Lelah Monteiro, psicanalista e sexóloga; Cissa Aguiar, sexóloga e terapeuta integrativa.

*Com matéria publicada em 26/10/2022