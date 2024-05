Nadja Haddad celebra segurar filho no colo após perder um dos gêmeos

Nadja Haddad, 43, celebrou segurar filho José no colo após perder um dos gêmeos. Ao lado do Danilo Joan, a apresentadora do Bake Off Brasil (SBT) contou como foi esse momento.

O que aconteceu

O marido de Nadja gravou um vídeo após eles visitarem o bebê na UTI neste domingo (26). "Falei para ela que hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque hoje eu pude segurar o nosso José no colo. Não tem nada mais gratificante do que viver esse momento", disse ele, que fez um post no Instagram.

A apresentadora, então, contou como foi o momento em família. "Ele só chorou. O José ficou acordado, lindo", afirmou.

Nesse momento, Danilo aproveitou para brincar com a mulher. "O José ficou duas horas no meu colo. Ficou mais tempo no meu colo do que no dela. O José quando saiu do meu colo deu um escândalo. Ele chorou mais quando saiu do meu colo do que o da mamãe". "Mas quem mamou agora ele e estava no meu colo?", rebateu ela.

No post, Danilo também fez uma legenda em que contou sobre a emoção de segurar o seu filho no colo. "Não dá para explicar a sensação de poder pegar o José no colo. Confesso que estou em choque e pude sentir meu coração batendo fora de mim. Não é fácil viver o processo entre o luto e a esperança, mas a certeza de que Deus é bom o tempo todo e de que ele está no controle de tudo nos dá forças para seguir firmes no processo para vivermos o propósito".

Perda do filho

Ela esperava gêmeos com o marido, Danilo Joan, mas o outro filho, Antônio, morreu duas semanas depois do nascimento. O bebê morreu dia 11, na véspera do Dia das Mães. Antônio e José nasceram no dia 25 de abril. No entanto, Antônio foi levado para a UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista.

Nas redes sociais, Nadja emocionou ao lamentar a morte do filho. "Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antônio. Meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu? Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido, Danilo, pelo nosso José. Em tão pouco tempo, Antônio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe", relatou.

No sábado (25), o casal comemorou o primeiro mês do filho José, que segue internado na UTI após um parto prematuro. No texto de celebração do aniversário de José, Nadja relembrou de Antônio.