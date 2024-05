96 músicas brasileiras ganham destaque no top 200 do Spotify Islândia; veja

A música brasileira teve uma semana de alta fora da América do Sul. O Spotify registrou um grande volume de streams de artistas locais em países como Islândia e República Dominicana.

O que aconteceu

Islândia curtiu música infantil e sertanejo. O grupo Divertix (focado em música infantil) e os sertanejos Gustavo Moura & Rafael, Edson & Hudson, Zé Neto & Cristiano, Coleto & Gabriel e Fabiano Henrique foram ouvidos entre os dias 19 e 26 de maio.

96 músicas brasileiras em destaque na terra do gelo. O último domingo (26) teve um registro de 95 músicas do grupo Divertix e a canção "Quem é Seu Favorito", de Zé Ricardo e Thiago e Zé Neto e Cristiano, entre as mais ouvidas. A canção "Brilha Brilha Estrelinha", do Divertix, ficou na 57ª posição do top 200 e levou o posto de música brasileira mais ouvida do dia.

Islandeses já estão tocando o modão brasileiro: Gustavo Moura & Rafael emplacaram as canções "Digitando" e "Quero ver cês Terminar" como a primeira e segunda mais ouvida da Islândia, no último dia 22 de maio.

No dia seguinte, o cantor Fabiano Henrique teve a música "E a Saudade" como a mais ouvida no solo islandês. O top 200 do país ainda registrou "Amor Diferente" (Thiago e Samuel, Simone Mendes e Os Parazim), "Só não dou meu celular" (Vitor Amaral), "Boca beba" e "Quero Ver cês Terminar" (ambas de Gustavo Moura & Rafael) e "Lobisomen" (Coleto e Gabriel) entre as preferidas do dia.

Primeiro destaque brasileiro na Islândia. Em análise do top 200 do país nos últimos 15 dias, é possível notar que a partir de 19 de maio, a música nacional aparece entre as mais tocadas. As canções "Gordinho do Onlyfans" e "Rodovias Nacionais", ambas de Coleto e Gabriel, surgiram como novas no top 150.

Sertanejo conquista também a República Dominicana: as canções "Digitando" (Gustavo Moura & Rafael), "Amor e Hábito (Jefferson Moraes e Edson & Hudson) e "Quero Ver Cês Terminar (Gustavo Moura & Rafael) ficaram entre as três mais ouvidas do dia 23 de maio.

O que explica a entrada repentina de músicas brasileiras em Islândia e República Dominicana? Splash procurou o Spotify para confirmar a veracidade dos dados de sua página de gráficos e tentar entender o movimento. O texto será atualizado assim que houver resposta.