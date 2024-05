Mulher Melão pensa em aposentadoria e promete: 'O céu é o limite'

Renata Frisson, 37, mais conhecida como mulher melão, sobre sua aposentadora em entrevista ao Extra.

O que aconteceu

A modelo disse que pretende se aposentar em breve e focar em seus negócios como empresária. "Eu sou a número 1 em conteúdo adulto, no OnlyFans, no Brasil. Amo o que faço. Mas quero eternizar tudo, guardar isso no momento bom. Já são 16 anos como Mulher Melão e sempre busquei fazer coisas diferentes nesse meio tempo. Sou empresária, tenho outros negócios"

Mulher melão falou o que os fãs podem esperar do seu último ensaio antes da aposentadoria. "Esse trabalho me dá liberdade financeira, posso viajar para qualquer lugar do mundo e continuo trabalhando em cima de uma cama. Eu adoro vender sensualidade e fazer as pessoas felizes. Mas não é fácil. Eu produzo muito conteúdo, ontem mesmo estava fotografando até às dez da noite."

Demanda muita criatividade. Mas meus fãs me motivam para isso.Eu sempre inovo. O céu é o limite! Já fiz ensaios em lugares inusitados: casamento, restaurante com estrela Michelin... Faço muito nu urbano. Gosto de adrenalina e sei que o meu público gosta também. Eles querem me ver "correndo perigo" Renata Frisson, a Mulher Melão

A empresária não contou o que pretende fazer após se aposentar, mas deu dicas do que vem por aí. "Eu pretendo multiplicar esse talento. Quero poder ajudar outras meninas que querem ganhar dinheiro como eu. A beleza e a sensualidade não podem morrer. Pretendo deixar um legado."