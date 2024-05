Manu Gavassi diz que tinha medo de ser bem-sucedida e não conseguir namorar

Manu Gavassi, 31, admitiu que temia o fato de o seu sucesso profissional ser um empecilho para sua vida amorosa.

O que aconteceu

Gavassi foi questionada se já teve problemas em se envolver "com homem que não banca ficar com uma mulher independente". Em entrevista ao programa Na Palma da Mari, a cantora disse achar que toda mulher já passou por isso, mas que com ela não era algo "escancarado", embora receasse ter que escolher entre o trabalho e um amor.

Acho que tive pitadas disso, mas nada escancarado, de alguém que eu sentia 'nossa [essa pessoa] não estava feliz com as minhas conquistas'. Só que eu sentia que para os homens no geral isso era um problema. Eu tinha medo de ser bem-sucedida e ter que escolher uma coisa, tipo, o que eu quero? Ah, quero ser bem-sucedida, tudo bem, não vou arrumar um boy.

— Manu Gavassi ao Na Palma da Mari

A cantora também contou que está feliz tanto na vida profissional quanto na pessoal, e ressaltou ter encontrado o parceiro ideal em seu noivo, Jullio Reis, 27. "Ele é uma pessoa que é tão natural fazer parte da minha vida que a gente não expõe a relação, mas não tenho problema em falar dele porque faz muito parte desse meu processo de amadurecimento está com alguem que é legal, que eu confio, que é meu parceiro mesmo".

Manu Gavassi anunciou o noivado com Jullio Reis na semana passada. Os dois estão juntos há três anos e se conheceram por meio de um amigo em comum.