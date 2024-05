Lizi e Edlaine voltam a se enfrentar: 'Tira o dedo da minha cara'

Lizi e Edlaine voltaram a brigar na madrugada de hoje (27) e chegaram a ficar cara a cara em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Lizi ironizou a amizade de Edlaine e Kaio. "Pague um, leve dois", disse. "Sombrinha [do Kaio]".

Ao ouvir a resposta de Edlaine, a influenciadora questionou se ela "finalmente resolveu vir para o jogo". "Você não tá mesmo no jogo, e não sou só eu que acho, é todo mundo", disse Lizi. "O que me importa é a opinião do público, que me colocou aqui", respondeu Edlaine.

Lizi ainda disse que Edlaine tinha uma "sororidade seletiva" e um "jogo ridículo". "Vai a merd*", disse Lizi. "Você estava apagada no jogo e quis implicar comigo para voltar a ter jogo".

Edlaine, por sua vez, disse que Lizi "só reproduz o que outras pessoas dizem". "Você só sabe xingar as pessoas e não tem argumento nenhum para isso", disse.

As duas chegaram a brigar cara a cara. "Tira o dedo da minha cara", exigiu Edlaine. "Não vou tirar", respondeu Lizi. "Não tenho medo de você não", continuou Edlaine.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o mais odiado após a 2ª eliminação? Resultado parcial Total de 415 votos 25,06% Any Rodrighero 0,72% Brenno Pavarini 0,96% Bruno Cardoso 1,20% Catia Paganote 0,48% Cel 1,45% Dona Geni 1,93% Edlaine Barboza 0,72% Fellipe Villas 0,48% Fernando Sampaio 4,10% Guipa 0,48% Hideo 3,86% João Hadad 1,20% Kaio Perroni 1,69% Liziane Gutierrez 0,48% Lucas de Albú Taty Pink 53,49% Vinigram 1,45% Will Rambo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 415 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso