Reagiu a assalto: polícia dá detalhes sobre assassinato de Johnny Wactor

Novos detalhes sobre a morte trágica de Johnny Wactor foram divulgados pela polícia norte-americana. O ator de 'General Hospital' foi assassinado no sábado (25), aos 37 anos, após ser atingido por um tiro durante um assalto. O assunto foi um dos mais buscados nesta segunda-feira (27), de acordo com o Google Trends.

O que aconteceu

De acordo com as autoridades, os três criminosos não tentaram roubar o veículo, mas sim uma das peças dele. Jader Chaves, porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, explicou que, ao serem abordados por Johnny, os bandidos atiraram e fugiram em um carro.

Wactor chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O ator tinha trabalhado como bartender na madrugada de sexta para sábado, e pela manhã acompanhava uma colega até o carro dela.

Grant Wactor, irmão do ator, revelou ao L.A. Times que Johnny só abordou os homens em torno do carro porque acreditava que ele estava sendo rebocado. "Parece que era o lugar errado, a hora errada", acrescentou Grant.

Carreira

Johnny começou sua carreira de ator em 2007 no famoso programa do canal Lifetime 'Army Wives', interpretando vários papéis. O currículo do artista ainda inclui atuações em 'Westworld', 'The OA', 'NCIS', 'Station 19', 'Mentes Criminosas' e 'Hollywood Girl'.

Muitos dos fãs de Johnny o lembrarão por seu tempo em 'General Hospital', em que interpretou Brando Corbin - casado com a viciada em drogas Sasha Corbin. Ele desempenhou esse papel de 2020 até seu personagem ser tirado do programa em 2022. Atualmente ele trabalhava temporariamente como bartender enquanto começava a se arriscar em projetos como roteirista.