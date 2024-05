Homem ataca equipe da Globo ao ser flagrado vendendo água doada para o RS

Um homem atacou equipe de reportagem do Fantástico, da TV Globo, após ser flagrado vendendo águas doadas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Homem danificou câmera da emissora. Identificado como Guilherme Ferreira de Souza, o suspeito foi filmado negociando doações de águas enviadas por produtores rurais de sua cidade natal, Piranhas (GO), para os moradores de Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que caíram sobre o Rio Grande do Sul.

Produtor do Fantástico simulou interesse em adquirir as águas e marcou encontro com Guilherme. Ao chegar no local combinado, um repórter do noticioso abordou o suspeito, se identificou como jornalista e questionou se aqueles produtos não deveriam ser doados aos moradores.

Suspeito justificou que a população não estaria pegando a água doada. "Mas ninguém tá pegando... Eu preciso acabar com esta água", falou Guilherme. O repórter questiona ao suspeito se isso se configura um crime, e ele diz que sim. "Há certo ponto, sim... Com certeza. Admito que isto é um crime".

Em seguida, o homem diz não concordar em ter sua imagem exposta e parte para cima do cinegrafista. O Fantástico disse que a câmera foi danificada e os repórteres fizeram boletim de ocorrência contra o homem. Ele compareceu até a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. A água doada que Guilherme estava comercializando foi distribuída em um centro da prefeitura de Canoas.

Roubos em meio à tragédia. Criminosos têm aproveitado o estado de calamidade que atinge o Rio Grande do Sul para praticar crimes. Além da ação de bandidos locais que saqueiam casas e comércios, criminosos têm desviado doações via Pix para auxiliar a população, além de desviarem doações para os atingidos pelas enchentes.