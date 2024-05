Gusttavo Lima questiona fã fumando maconha em seu show: 'Não tem vergonha?'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Gusttavo Lima, 34, questionou um fã que estava fumando maconha em seu show. O cantor perguntou se ela não tinha vergonha na cara.

O que aconteceu

O sertanejo parou o show para perguntar sobre o uso de maconha de um fã perto do palco. "O maconheiro que está aí, na frente do povo. Você não tem vergonha na cara, não? Quem está fumando maconha aí? Não tem vergonha na cara, não?", questionou Gusttavo no microfone.

Entre um sorriso e outro, ele comentou que o fã não viu problema em fumar no meio da multidão. "No meio do povo... Vou te contar. Só acontece aqui", disse ele. "Imundou o palco inteiro. Agora, é o triplo que eu estou doido", continuou o sertanejo.

O cantor Gusttavo Lima, de 34 anos, não gostou do cheiro de maconha que estava vindo da plateia e interrompeu uma apresentação que estava fazendo neste fim de semana. pic.twitter.com/1sAgQQUlkq -- TNH1.com.br (@PortalTNH1) May 27, 2024

Experiência com maconha

O cantor já falou da sua experiência com maconha durante uma viagem para Amesterdã, na Holanda. Durante uma liva na pandemia da covid-19, o sertanejo deu detalhes sobre o uso no país europeu, onde é legalizado.

Eu dei um trago, passou uns minutos e eu não senti nada. Aí fumei mais. Pensa numa moleza, numa larica? Foi o pior dia da minha vida. Isso foi três horas da tarde e o show era às nove. Gusttavo Lima

Ele continuando falando sobre a experiência. "Quem disse que eu dava conta de tomar banho? Eu fiquei ruim. Minha cabeça a mil. Comi mais de 170 coxinhas antes do show, no camarim", relatou o cantor.

Por fim, ele afirmou não entender o motivo das pessoas gostarem de fumar maconha. "Me deu uma depressão tão grande. Foi a primeira e última vez da minha vida. Eu tinha 19 anos. Depois, engatei na cachaça".