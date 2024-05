Edu Sterblitch fala de DR que acabou em sexo de reconciliação: 'Selvagem'

Eduardo Sterblitch, 37, falou de uma DR que acabou em sexo de reconciliação. O ator e apresentador destacou que o momento foi selvagem.

O que aconteceu

O ator e apresentador falou que a tensão pode apimentar o relacionamento em alguns momentos. Durante o Papo de Segunda (GNT) nesta noite (27), ele brincou que é "sempre bom". Ele falou que o sexo de reconciliação funcionou, mas foi "tenso".

Em seguida, ele contou de uma DR que teve com a mulher, Louise D'Tuani, 35, após uma crise de ciúmes. A discussão de relação acabou em um sexo de reconciliação. "Foi por causa de um ciúme meu, foi uma grande briga. Os dois já estavam meio louquinhos, meio bêbados e aí a tensão aumentou".

Ele contou que saiu do táxi na altura do hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona Sul do Rio de Janeiro. Ele começou a andar e pegou um táxi para ir para casa.

No programa, ele contou que tinha certeza que o casamento chegaria ao fim depois daquela discussão. No entanto, os dois conversaram e aproveitaram para falar de incômodos na relação a dois. "No dia seguinte, conversamos bastante, fizemos quase um trabalho da faculdade sobre o que estava acontecendo. A gente aproveitou para falar sobre um monte de 'fantasma'".

Na sequência, a DR foi para outro caminho e os dois acabaram transando. "Aí o papo começou a sair da tensão e foi para uma coisa de fantasia, de coisas que eu gostaria de acontecessem, das minhas carências e das carências dela. Aí, de repente, a gente já estava se atacando, de uma forma maneira [risos]. Foi meio selvagem, meio cinematográfico", finalizou.