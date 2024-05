Conselhos, dança e discussão: como foi a festa de A Grande Conquista

Os participantes de A Grande Conquista 2 (Record) curtiram na noite de sábado (25) uma festa com o tema "feito à mão".

O que aconteceu

Além de dançarem em um cenário montado em "2D", simulando desenhos, os Conquisteiros falaram sobre alianças e jogo.

Ainda nos preparativos, Edlaine e Lizi brigaram pelo uso da chapinha.

Na festa, Brenno e Catia Paganote analisaram Edlaine e Kaio. "Um é a voz do outro, e ela se esconde atrás do jogo dele", afirmou Brenno. "Não tem sentido o jogo dessa garota".

Já Cel aconselhou Kaio e Edlaine. "Vocês dois vão se perder se ficarem ligando para a opinião dos outros", disse Cel. "Você foi uma das poucas pessoas que viu quando eu tava triste", afirmou Kaio.

Cel ainda disse que outros jogadores podem começar a mirar neles dois e em Guipa, e disse para que curtissem o reality.

