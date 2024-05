Guipa recusa fama após reality: 'Não é um bagulho que me deslumbra'

Guipa confessou que não cobiça a fama em A Grande Conquista 2 (Record). Ele também revelou que nunca imaginou participar de um reality.

O que aconteceu

O jornalista anunciou que ser famoso não era a sua pretensão: "A fama é uma parada que não me deslumbra, está ligado, Kaio? Não tenho aquele pensamento de vou sair daqui, curtir umas baladas, dá carteirada... não é um bagulho que me deslumbra. Já tive isso antes quando joguei basquete e na época que eu trabalhava na Band, fui casado. Nunca fui muito deslumbrado com isso".

Guipa adiantou que gostaria de construir uma família: "Eu quero constituir uma família, esse é meu foco". Edlaine brincou que ele gostaria de pedir a Priscila em casamento no Faro e ele declarou: "Se o Faro quiser estourar a boca do balão, me espera sair, bota ela no palco que eu vou pedir ela em casamento. A Record poderia providenciar a aliança, porque está caro".

Edlaine e Kaio gargalharam com a situação. A Conquisteira ressaltou que também gostaria de ser pedida em casamento.

